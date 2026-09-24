Υπόθεση Μαζωνάκη: Αποκαλύψεις για πλασμαφαίρεση και παράνομες πρακτικές στα ιατρεία

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνοντας στο φως ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις αναφορικά με τα ιατρεία των κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πρακτικές της 56χρονης και του 58χρονου, καθώς και οι συνθήκες λειτουργίας των κλινικών τους, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να έχει προαναγγείλει μηνύσεις.

Οι έρευνες και τα ιατρεία στο μικροσκόπιο

Η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις της 56χρονης και του 58χρονου πριν και μετά την επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική του Κολωνακίου, την 9η Σεπτεμβρίου. Οι αρχές έχουν στρέψει το μικροσκόπιό τους στα ιατρεία της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε, καθώς και σε αυτό της Πατριάρχου Ιωακείμ στο κέντρο της Αθήνας.

Μεταξύ των ευρημάτων, αναφέρθηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που δεν «είδε» ο ΙΣΑ σε ελέγχους στη συγκεκριμένη κλινική, αλλά και μια παράνομη σάουνα που εντοπίστηκε και «ξηλώθηκε» από τον χώρο. Ο χώρος αυτός, μάλιστα, φέρεται να παραχωρούνταν και για σεμινάρια με υπέρογκα κόστη συμμετοχής.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι ισχυρισμοί του ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει προαναγγείλει μηνύσεις για παραπλάνηση των κλιμακίων του από τους γιατρούς κατά τους ελέγχους. Ωστόσο, τους ισχυρισμούς αυτούς διαψεύδει καταγγελία νοσηλεύτριας της κλινικής στην Καρνεάδου. Η νοσηλεύτρια, μιλώντας στο Live News, ανέφερε ότι οι ελεγκτές του ΙΣΑ δεν εισήλθαν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μηχάνημα INUS για πλασμαφαίρεση, το οποίο είχε αγοραστεί το 2021.

Σύμφωνα με την ίδια, ο λόγος που δεν μπήκαν οι ελεγκτές ήταν ότι η 56χρονη γιατρός βρισκόταν μέσα και πραγματοποιούσε μια γυναικολογική εξέταση σε ασθενή. Οι νοσηλεύτριες, κατόπιν εντολής της 56χρονης, ενημέρωσαν τα κλιμάκια ότι «δεν μπορείτε να μπείτε μέσα γιατί η γιατρός εξετάζει γυναικολογικά».

Η καταγγελία της νοσηλεύτριας και η «γυναικολογική εξέταση»

Η νοσηλεύτρια τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος γνωρίζει πως η συγκεκριμένη γιατρός είναι ανειδίκευτη και δεν είναι γυναικολόγος. «Μας είπε η γιατρός να τους πούμε ότι εξετάζει γυναικολογικώς μια κυρία. Έτσι δεν μπήκαν στο ιατρείο, δεν περίμεναν καν να τελειώσει η εξέταση. Μέσα στο ιατρείο υπήρχε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αν οι ελεγκτές του ΙΣΑ άνοιγαν την πόρτα θα έβλεπαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης», αποκάλυψε η ίδια.

Η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο, περιέγραψε έναν έλεγχο του ΙΣΑ το καλοκαίρι του 2023 στο γραφείο της Καρνεάδου, απογευματινές ώρες. Ανέφερε ότι η επιτροπή ερχόταν άλλες φορές απροειδοποίητα και άλλες έπειτα από ραντεβού. Κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν στο εξεταστήριο της γιατρού, αλλά λόγω της φύσης της υποτιθέμενης εξέτασης, οι ελεγκτές δεν εισήλθαν στον χώρο και έτσι δεν το είδαν ποτέ.

Οι παράνομες πρακτικές και οι υποσχέσεις

Πέρα από τα ζητήματα των ελέγχων, η ανειδίκευτη γιατρός φέρεται να έταζε εγκυμοσύνη σε πελάτισσες μέσω πλασμαφαίρεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα σου κάνω νέα θεραπεία για να πιάσεις παιδί». Επιπλέον, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η γιατρός συμβούλευε γυναίκες να μην κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους, ισχυριζόμενη ότι προκαλούν σύνδρομο Down.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: newsit.gr