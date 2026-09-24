Ο διάλογος του Γιώργου Μαζωνάκη με υπνοθεραπευτή πριν την επίσκεψη σε ιατρείο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε συνάντηση με έναν υπνοθεραπευτή, καθώς αναζητούσε τρόπους ανανέωσης ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα σε πατάρι εστιατορίου στο Ψυχικό, πριν ο τραγουδιστής επισκεφθεί ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ τους ήρθε στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής στο περιβάλλον του.

Η συνάντηση στο Ψυχικό

Η γνωριμία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή φέρεται να έγινε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο εστιατόριο του Ψυχικού. Τον άνδρα συνέστησαν στον τραγουδιστή ένας επιχειρηματίας και η συνεργάτιδά του, οι οποίοι ήταν παρόντες στη συνάντηση.

Ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε αναζήτηση μεθόδων που θα τον βοηθούσαν να ανανεωθεί, δεδομένων των απαιτητικών επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Ο διάλογος και οι συμβουλές

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να απηύθυνε στον Γιώργο Μαζωνάκη την εξής παρατήρηση: «Δεν μπορούμε, Γιώργο, εδώ στο καφέ να συμπληρώσουμε το ιστορικό σου. Πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το ιατρικό σου κομμάτι για να βοηθηθείς. Πήγαινε στο εξωτερικό».

Σε άλλο σημείο του διαλόγου, ο υπνοθεραπευτής πρόσθεσε: «Συνεργάζομαι μαζί της, μικρός που είναι ο κόσμος, Γιώργο».

Αυτές οι λεπτομέρειες του διαλόγου δημοσιοποιήθηκαν από το Star, βασιζόμενες στις πληροφορίες που κοινοποίησε ο υπνοθεραπευτής σε άτομα του στενού του κύκλου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr