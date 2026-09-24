Η Ντουμπάι BC ξεκίνησε με νίκη στη Euroleague, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ντουμπάι BC ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη νέα EuroLeague με το δεξί, καταφέρνοντας να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης με 78-77. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, προσφέροντας ένα πραγματικό θρίλερ στους φιλάθλους. Η ισπανική ομάδα είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη στις τελευταίες στιγμές, ωστόσο ο Φελίς αστόχησε, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να πανηγυρίσουν την πρώτη τους επιτυχία στη διοργάνωση.

Η πρώτη νίκη και η εμφάνιση του Μπέικον

Η Ντουμπάι BC συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στη νέα EuroLeague, επικρατώντας μιας από τις ισχυρότερες ομάδες της διοργάνωσης. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα, η οποία κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση ενός κλειστού αγώνα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Κορυφαίος για τους νικητές αναδείχθηκε ο Μπέικον, ο οποίος πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση. Ο παίκτης της Ντουμπάι BC ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 24 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Το ξεκίνημα του αγώνα και το πρώτο δεκάλεπτο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παρουσιάζονται ισορροπημένες στο παρκέ, χωρίς καμία να μπορεί να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Ωστόσο, προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, η Ντουμπάι BC πάτησε το γκάζι και κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα, φτάνοντας το σκορ στο 15-7 στο 7ο λεπτό.

Σε αυτή την αρχική υπεροχή συνέβαλαν σημαντικά τα συνεχόμενα καλάθια του Μπέικον, ο οποίος είχε ήδη σημειώσει 8 πόντους. Η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, αντέδρασε άμεσα, τρέχοντας ένα επιμέρους σερί 0-9 και ανακτώντας το προβάδισμα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 15-16 στο 9ο λεπτό.

Ο γρήγορος ρυθμός και το ημίχρονο

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με πολύ γρήγορο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκοράρισμα και να διατηρούνται κοντά στο σκορ. Στο 12ο λεπτό, το παιχνίδι ήταν ισόπαλο στους 23 πόντους, ενώ λίγο αργότερα, στο 17ο λεπτό, το σκορ ήταν 33-35, δείχνοντας την αμφίρροπη εξέλιξη.

Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι Ισπανοί κατάφεραν να αποκτήσουν ένα διψήφιο προβάδισμα, φτάνοντας το σκορ στο 35-44 στο 19ο λεπτό. Ωστόσο, ο Καμπενγκέλε με ένα εύστοχο τρίποντο στο φινάλε του πρώτου μέρους μείωσε τη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 38-44.

Η ανατροπή στην τρίτη περίοδο

Μετά την ανάπαυλα, η Ντουμπάι BC μπήκε στον αγώνα με εξαιρετική διάθεση και απόδοση. Κατάφερε να ισοφαρίσει την αναμέτρηση στους 44 πόντους στο 23ο λεπτό, δείχνοντας τις προθέσεις της για ανατροπή. Λίγο αργότερα, πέρασε και μπροστά στο σκορ, φτάνοντας το 51-48 στο 25ο λεπτό, με τον Μπέικον να είναι ξανά ο πρωταγωνιστής.

Οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, με την αγωνία να διατηρείται αμείωτη. Το δεκάλεπτο έκλεισε με την ομάδα των Εμιράτων να προηγείται οριακά, με το σκορ να είναι 63-62 στο 30ό λεπτό.

Το δραματικό φινάλε της αναμέτρησης

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις ομάδες να μάχονται για κάθε κατοχή. Η Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω της καλής κυκλοφορίας της μπάλας στην επίθεση, βρήκε σκορ και κατάφερε να πάρει έναν «αέρα» πέντε πόντων, φτάνοντας το 65-70, πέντε λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Ωστόσο, ο Μπέικον και ο Πετρούσεφ είχαν αντίθετη άποψη, μειώνοντας τη διαφορά στο καλάθι, με το σκορ να γίνεται 70-72 στο 36ο λεπτό. Παρόλα αυτά, ο Φελίς διεύρυνε ξανά την απόσταση για τη «βασίλισσα», διαμορφώνοντας το 70-75 στο ίδιο λεπτό, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη ένταση στο παιχνίδι. Στο φινάλε της αναμέτρησης, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη, αλλά ο Φελίς αστόχησε, χαρίζοντας την πρώτη νίκη στη Ντουμπάι BC.

Με πληροφορίες από: Gazzetta