Ιατρικό λάθος στο νοσοκομείο Βόλου: Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο σε ηλικιωμένη

Ένα σοβαρό ιατρικό λάθος ήρθε στο φως, καθώς σημειώθηκε το καλοκαίρι στο Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, γιατροί φέρονται να ξέχασαν ένα μεγάλο χειρουργικό εργαλείο στην κοιλιά ηλικιωμένης ασθενούς κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της διοίκησης του νοσοκομείου, η οποία διέταξε τη διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Το περιστατικό στο «Αχιλλοπούλειο»

Το σοβαρό ιατρικό λάθος έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Βόλου, γνωστού ως «Αχιλλοπούλειο». Κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, ένα μεγάλο χειρουργικό εργαλείο φέρεται να παραλείφθηκε και να παρέμεινε εντός της κοιλιακής χώρας μιας ηλικιωμένης ασθενούς. Το μέγεθος του εργαλείου υποδηλώνει την σοβαρότητα της παράλειψης.

Αρχικά, η παράλειψη αυτή δεν έγινε αντιληπτή από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετείχε στην επέμβαση. Η ηλικιωμένη γυναίκα, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής χειρουργικής διαδικασίας, άρχισε να βιώνει έντονους πόνους. Αυτοί οι πόνοι ήταν που τελικά οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασης της υγείας της.

Η αποκάλυψη και η δεύτερη επέμβαση

Οι επίμονοι πόνοι που ένιωθε η ασθενής κατέστησαν αναγκαία τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων. Μέσω αυτών των εξετάσεων, οι γιατροί διαπίστωσαν την παρουσία του ξένου αντικειμένου στην κοιλιά της γυναίκας. Η αποκάλυψη του χειρουργικού εργαλείου επιβεβαίωσε το ιατρικό λάθος και την ανάγκη για άμεση παρέμβαση.

Κατόπιν της διάγνωσης, η ηλικιωμένη ασθενής υπεβλήθη σε μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή είχε ως αποκλειστικό σκοπό την ασφαλή αφαίρεση του χειρουργικού εργαλείου που είχε παραμείνει εντός της κοιλιάς της. Η διαδικασία αυτή στέφθηκε με επιτυχία, χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω επιπλοκές για την υγεία της γυναίκας.

Η ανάρρωση και η στάση της ασθενούς

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης επέμβασης, η ηλικιωμένη ασθενής ξεκίνησε την περίοδο ανάρρωσής της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανάρρωση της γυναίκας ήταν ταχεία και πλήρης, επιτρέποντάς της να επανέλθει στην κανονική της κατάσταση υγείας. Η γρήγορη αποκατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα θετική, δεδομένης της σοβαρότητας του αρχικού περιστατικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη σοβαρότητα του ιατρικού λάθους και τις δοκιμασίες που υπέστη, η ηλικιωμένη φέρεται να μην επιθυμεί να κινηθεί νομικά κατά του νοσοκομείου ή των εμπλεκόμενων ιατρών. Η στάση της αυτή υποδηλώνει την πρόθεσή της να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της υγείας της και να μην επιδιώξει περαιτέρω νομικές διαδικασίες.

Οι ενέργειες της διοίκησης του νοσοκομείου

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» αντέδρασε άμεσα στην αποκάλυψη του ιατρικού λάθους. Διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Η αρχική ΕΔΕ συμπληρώθηκε στη συνέχεια με μία δεύτερη, για να διασφαλιστεί η εξαντλητική εξέταση όλων των πτυχών του συμβάντος.

Οι ΕΔΕ έχουν ως κύριο σκοπό να διαπιστώσουν τους λόγους για τους οποίους δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο καταμέτρησης των χειρουργικών εργαλείων. Η μη τήρηση αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας, καθώς θεωρείται η βασική αιτία του λάθους. Μέσω αυτής της διαδικασίας, επιδιώκεται η απόδοση των αντίστοιχων πειθαρχικών ευθυνών στο εμπλεκόμενο προσωπικό, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών ασφαλείας στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Reader