Μαθητής με μπλούζα της Χρυσής Αυγής επιτέθηκε σε συμμαθητές στο Ρέθυμνο

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας και εκφοβισμού σημειώθηκε σε σχολείο του Ρεθύμνου, όταν ένας μαθητής εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα της Χρυσής Αυγής και συμμετείχε σε επίθεση εναντίον άλλων μαθητών. Το συμβάν, το οποίο καταγγέλθηκε από την ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, έχει προκαλέσει ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το περιστατικό βίας στον σχολικό χώρο

Σύμφωνα με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε μαθητές συστεγαζόμενου σχολείου. Ανάμεσα στους επιτιθέμενους βρισκόταν και ένας μαθητής που φορούσε μπλουζάκι της Χρυσής Αυγής, σκορπίζοντας τον φόβο.

Ο συγκεκριμένος μαθητής, μαζί με την ομάδα των παιδιών, άρχισε να πετά μπουκάλια προς την πλευρά των άλλων μαθητών. Επιπλέον, τράβηξε έναν από τους μαθητές και τον απείλησε με τη φράση «θα σε βρω έξω και θα σου σπάσω τα κόκαλα».

Το περιστατικό αυτό έρχεται στο φως λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην ανησυχία που επικρατεί.

Η αντίδραση της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι οφείλει να αντιμετωπίσει το διπλό αυτό περιστατικό με τον διττό του χαρακτήρα. Το χαρακτηρίζει τόσο ως πράξη λεκτικής και σωματικής βίας σε σχολικό χώρο, που δημιουργεί ένα πέπλο απειλής σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, όσο και ως μια συνήθη πρακτική των φασιστικών ομάδων.

Η Ένωση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή οποιαδήποτε πράξη βίας σε βάρος μαθητών. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν όλα τα πειθαρχικά και προληπτικά μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία για τέτοια συμβάντα.

Παιδαγωγικές παρεμβάσεις και στήριξη εκπαιδευτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ δηλώνει τη στήριξή του στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Προαναγγέλλει μάλιστα επίσκεψη στα εμπλεκόμενα σχολεία, με σκοπό να εξεταστούν τρόποι παιδαγωγικής παρέμβασης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους μαθητές που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Η θέση της Ένωσης είναι ότι, πέρα από το πειθαρχικό σκέλος που θα εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα, απαιτούνται παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Αυτές κρίνονται απαραίτητες ώστε οι ανήλικοι να αντιληφθούν πλήρως τις συνέπειες της βίας.

Η ΕΛΜΕ υπογραμμίζει ότι η συνδρομή της σε κάθε δράση που σκοπό έχει τον περιορισμό της βίας στα σχολεία και τον εξοβελισμό της φασιστικής προπαγάνδας από αυτά είναι δεδομένη. «Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του αλλά ο φασισμός δεν είναι “άποψη”», σημειώνει χαρακτηριστικά η Ένωση.

Ο ρόλος του σχολείου

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Ένωση των καθηγητών υπογραμμίζει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου. Σημειώνει ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοηθούν τους μαθητές να αναπτύσσουν τη δική τους κρίση και να διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους χωρίς τη χρήση βίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου καταλήγει με την ξεκάθαρη θέση: «Όποιος επιθυμεί μαθητές – υποχείρια θα μας βρει απέναντι».

Με πληροφορίες από: topontiki.gr