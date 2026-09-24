Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στο Βαθύ Χαλκίδας: Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Βαθύ της Χαλκίδας. Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο γραφείων εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η επέμβαση των πυροσβεστών

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από την πυροσβεστική, το συμβάν ξεκίνησε περίπου στις 19:00. Οι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Με πληροφορίες από: news.gr