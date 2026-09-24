Βέλγος πολιτικός εγκλωβίστηκε για 13 ώρες στην τουαλέτα της Βουλής

Ένας Βέλγος πολιτικός βρέθηκε εγκλωβισμένος για περίπου 13 ώρες στην τουαλέτα του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Φρεντερίκ Έρενς, μέλος του κόμματος Vlaams Belang, πέρασε ολόκληρη τη νύχτα στον μικρό χώρο, αδυνατώντας να βγει λόγω μπλοκαρισμένης κλειδαριάς. Η περιπέτειά του ξεκίνησε το απόγευμα και έληξε το επόμενο πρωί, όταν εντοπίστηκε από καθαρίστρια.

Η αρχή του εγκλωβισμού

Ο Φρεντερίκ Έρενς, μετά την ολοκλήρωση συνεδρίασης επιτροπής, αποφάσισε να κάνει μια γρήγορη στάση στην τουαλέτα του κοινοβουλίου, περίπου στις 17:00. Λίγο πριν την αναχώρησή του από το κτίριο, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο πρόβλημα.

Όταν επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα για να βγει, διαπίστωσε ότι η κλειδαριά είχε μπλοκάρει. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα εξάρτημα έσπασε «την πιο κρίσιμη στιγμή», καθιστώντας αδύνατη την έξοδό του από τον χώρο.

Μια νύχτα χωρίς κινητό

Ο κ. Έρενς προσπάθησε αρχικά να καλέσει βοήθεια, χτυπώντας την πόρτα και φωνάζοντας. Ωστόσο, οι συνάδελφοί του είχαν ήδη αποχωρήσει από το κτίριο, με αποτέλεσμα οι προσπάθειές του να μην έχουν αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως δήλωσε, ήταν ότι δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο.

«Για μία φορά άφησα το τηλέφωνό μου στο γραφείο. Ήταν φυσικά πολύ ανόητο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Έτσι, αναγκάστηκε να περάσει ολόκληρη τη νύχτα στην τουαλέτα, χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί, καθώς ο χώρος ήταν πολύ μικρός. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση όσο πιο ψύχραιμα γινόταν, «σκεπτόμενος και κυρίως όντας zen».

Η λύτρωση και η επέμβαση

Η λύτρωση για τον Βέλγο πολιτικό ήρθε περίπου στις 06:00 το πρωί, όταν μια καθαρίστρια αντιλήφθηκε την παρουσία του και ότι βρισκόταν εγκλωβισμένος. Παρόλα αυτά, ούτε εκείνη κατάφερε να ανοίξει την πόρτα.

Για την απελευθέρωσή του κλήθηκε η στρατονομία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου. Τελικά, χρειάστηκε η χρήση ενός λοστού για να παραβιαστεί η πόρτα και να απελευθερωθεί ο Φρεντερίκ Έρενς μετά από 13 ώρες.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και αντιμετώπιση της κατάστασης

Μετά την απελευθέρωσή του, ο κ. Έρενς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Η μεταφορά κρίθηκε αναγκαία, καθώς είχε παραμείνει για πολλές ώρες σε έναν μικρό χώρο με περιορισμένη ανανέωση του αέρα. Ο ίδιος εξήγησε ότι η παροχή φρέσκου αέρα στην τουαλέτα λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει κίνηση στον χώρο.

Για να αντιμετωπίσει την έλλειψη αέρα κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού του, ο πολιτικός έκανε με ένα μεταλλικό αντικείμενο μερικές τρύπες στην πόρτα, προκειμένου να εισέρχεται περισσότερος αέρας στον χώρο. Μετά τις εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Η στάση του πολιτικού

Παρά την πρωτόγνωρη και πολύωρη ταλαιπωρία που υπέστη, ο Φρεντερίκ Έρενς αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ και ψυχραιμία. Δήλωσε πως δεν έχει νόημα να εκνευρίζεται για κάτι τέτοιο.

Ο ίδιος σχολίασε ότι ένα τέτοιο απρόοπτο θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, δείχνοντας την ψυχραιμία με την οποία διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta