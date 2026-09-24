Επτά από τους είκοσι προπονητές που βρίσκονται στους πάγκους των ομάδων της Euroleague τη φετινή σεζόν είναι Ισπανοί, γεγονός που αποτελεί αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει την αυξανόμενη επιρροή της ισπανικής σχολής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αναδεικνύοντας μια νέα τάση στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Η κυριαρχία των Ισπανών προπονητών στην Euroleague

Η φετινή Euroleague ξεκίνησε με την αναμέτρηση Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ταυτόχρονα διεξαγόταν και η συνάντηση Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου. Το παιχνίδι αυτό συμβολίζει τη σύγχρονη εποχή της διοργάνωσης και παράλληλα αναδεικνύει την ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία Ισπανών προπονητών στους πάγκους των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των είκοσι προπονητών της Euroleague, οι επτά είναι Ισπανοί, ποσοστό που φτάνει το 35%. Πρόκειται για έναν αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης. Οι προπονητές αυτοί είναι οι Τσάβι Πασκουάλ (Ντουμπάι), Πέδρο Μαρτίνεθ (Ρεάλ Μαδρίτης), Πάμπλο Λάσο (Αναντολού Εφές), Άλεξ Μουμπρού (Βίρτους Μπολόνια), Ζοάν Πενιαρόγια (Παρτίζαν), Ίμπον Ναβάρο (Ερυθρός Αστέρας) και Τσάβι Άλμπερτ (Βαλένθια).

Η εκπροσώπηση άλλων εθνικοτήτων

Οι επόμενες εθνικότητες απέχουν αρκετά από την ισπανική κυριαρχία στους πάγκους της Euroleague. Η Σερβία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν από δύο προπονητές η καθεμία.

Επίσης, στη λίστα των προπονητών περιλαμβάνονται ένας Σλοβένος, ένας Σλοβάκος και ένας Ισραηλινός τεχνικός, συμπληρώνοντας το φάσμα των εθνικοτήτων που καθοδηγούν τις ομάδες της διοργάνωσης.

Οι λόγοι πίσω από την ισπανική άνοδο

Βασικοί λόγοι για την άνοδο της ισπανικής σχολής προπονητών θεωρούνται η μεγάλη τακτική κατάρτιση και η ικανότητα δημιουργίας ομάδων που δίνουν έμφαση στο σύγχρονο μπάσκετ. Επίσης, το πιο επιθετικό και δυναμικό στυλ παιχνιδιού τους συμβάλλει στην επιτυχία.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και η νοοτροπία των ίδιων των προπονητών, καθώς ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν να εργαστούν εκτός Ισπανίας, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Οι απόψεις των Ισπανών τεχνικών

Ο Πάμπλο Λάσο υποστηρίζει ότι ο Ισπανός προπονητής διαθέτει πολύ καλή προετοιμασία στην τακτική και στη γνώση του παιχνιδιού, αλλά και ιδιαίτερη ικανότητα στη διαχείριση μιας ομάδας. Όπως αναφέρει, αυτή η ολοκληρωμένη προετοιμασία συχνά εκτιμάται περισσότερο στο εξωτερικό απ’ ό,τι στην ίδια την Ισπανία.

Από την πλευρά του, ο Τσάβι Πασκουάλ εξηγεί ότι πάντα υπήρχαν πολύ καλοί Ισπανοί προπονητές, όμως παλαιότερα δεν έκαναν εύκολα το βήμα προς το εξωτερικό. Πλέον, όπως σημειώνει, η έξοδος αυτών των προπονητών έχει συνδυαστεί με μια νέα γενιά που εφαρμόζει γρήγορο και δυναμικό μπάσκετ, το οποίο έχει κερδίσει την εκτίμηση στην Ευρώπη.

Η ισπανική επιρροή και η Liga Endesa

Η ίδια τάση κυριαρχίας εμφανίζεται και στη Liga Endesa, το ισπανικό πρωτάθλημα. Από τους δεκαοκτώ πάγκους, οι δεκατέσσερις έχουν Ισπανούς προπονητές.

Ο Άλεξ Μουμπρού επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντικός σεβασμός στην Ευρώπη για τον Ισπανό προπονητή, κυρίως λόγω της τακτικής του εκπαίδευσης, της συμπεριφοράς του και του ενδιαφέροντος που προκαλεί το μπάσκετ που παίζεται στην Ισπανία.

Η Ισπανία θεωρείται, παράλληλα, σημαντική δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ χάρη στις εθνικές της ομάδες, από τις μικρές ηλικίες μέχρι τις ανδρικές και γυναικείες διοργανώσεις, αλλά και λόγω του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού πρωταθλήματος της ACB, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta