Χειρουργικό εργαλείο ξεχάστηκε σε ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που σημειώθηκε το καλοκαίρι στο νοσοκομείο Βόλου βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους φέρεται να παρέμεινε μέσα στο σώμα ηλικιωμένης ασθενούς μετά από επέμβαση. Η γυναίκα, η οποία είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, εμφάνισε αφόρητους πόνους μετά την αρχική επέμβαση, οδηγώντας σε νέο ιατρικό έλεγχο.

Οι αφόρητοι πόνοι και η αποκάλυψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν έγινε αντιληπτό ότι ένα χειρουργικό εργαλείο είχε παραμείνει στο σώμα της.

Μετά την επέμβαση, η ασθενής ξεκίνησε την αποθεραπεία της, ωστόσο σύντομα παρουσίασε αφόρητους πόνους. Η ένταση και η επιμονή των συμπτωμάτων την οδήγησαν να υποβληθεί σε νέο ιατρικό έλεγχο.

Δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεση του εργαλείου

Στο πλαίσιο του νέου ελέγχου, η ασθενής υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις. Από αυτές τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του σώματός της βρισκόταν ένα χειρουργικό εργαλείο από την προηγούμενη επέμβαση.

Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο. Οι γιατροί ενημέρωσαν τη γυναίκα ότι έπρεπε να χειρουργηθεί ξανά, προκειμένου να αφαιρεθεί το αντικείμενο. Η δεύτερη επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το εργαλείο αφαιρέθηκε και η ηλικιωμένη ανάρρωσε σχετικά γρήγορα.

Ένορκη διοικητική εξέταση από τη διοίκηση

Παρά την απόφαση της γυναίκας, η διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου προχώρησε στη διερεύνηση του περιστατικού. Μόλις ενημερώθηκε για όσα είχαν συμβεί, διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Σκοπός της ΕΔΕ είναι να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες.

Διερεύνηση ευθυνών και πρωτοκόλλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται πιθανή ευθύνη περισσότερων του ενός προσώπων, τα οποία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν εγγράφως τις απαντήσεις και τις θέσεις τους.

Μετά την αξιολόγηση του υλικού που θα συγκεντρωθεί, θα κριθεί εάν προκύπτουν ευθύνες, σε ποια πρόσωπα και σε ποιον βαθμό μπορούν να αποδοθούν, καθώς και εάν θα κινηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Κρίσιμο σημείο της έρευνας αποτελεί και το αυστηρό πρωτόκολλο που εφαρμόζεται πριν και μετά από κάθε χειρουργική επέμβαση για τον έλεγχο του υλικού που χρησιμοποιείται.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr