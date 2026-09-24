Νέα στοιχεία για την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν τον θάνατό του

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, έρχονται στο φως. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι καταθέσεις εργαζομένων της κλινικής, καθώς και οι ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή.

Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου

Η 56χρονη γιατρός και ο 58χρονος σύζυγός της, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η έρευνα επικεντρώνεται στα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έλαβε χώρα η επίμαχη θεραπεία.

Επιφυλάξεις και προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων που παρουσιάστηκαν, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την πλασμαφαίρεση. Επιπλέον, προσωπικό της κλινικής φέρεται να είχε προειδοποιήσει τη γιατρό για το μικρό χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την προηγούμενη υδροθεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής.

Παρά τις συγκεκριμένες προειδοποιήσεις, η 56χρονη γιατρός επέμεινε να γίνει η πλασμαφαίρεση την επόμενη ημέρα.

Η υδροθεραπεία και η επιμονή της γιατρού

Μία νοσηλεύτρια της κλινικής περιέγραψε όσα συνέβησαν την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει να κάνει υδροθεραπεία, καθώς είχε υποβληθεί στην ίδια θεραπεία και στο παρελθόν, το 2021. Η υδροθεραπεία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τραγουδιστής αποκοιμήθηκε.

Για την πλασμαφαίρεση που ακολούθησε την επόμενη ημέρα, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι το προσωπικό είχε εκφράσει την αντίθεσή του. Συγκεκριμένα, είπε ότι συμβούλεψαν τη γιατρό να μην προχωρήσει στη θεραπεία την επόμενη μέρα, καθώς «από μηχάνημα σε μηχάνημα πρέπει να περάσουν 48 ώρες». Η γιατρός αντέδρασε στις συστάσεις του προσωπικού, δηλώνοντας: «Εσείς δεν είσαστε γιατρίνες. Εγώ είμαι γιατρός και εγώ ξέρω τι κάνω», και έκλεισε ραντεβού στον τραγουδιστή για την επόμενη ημέρα.

Η κατάσταση του τραγουδιστή και οι ουσίες

Η νοσηλεύτρια υποστήριξε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «δεν ήθελε να πάει» για τη θεραπεία και ότι έφτασε στην κλινική «κάπως πιεσμένος». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει πλέον το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή κατασταλτική ουσία πριν από την πλασμαφαίρεση. Μία εργαζόμενη ανέφερε ότι η χορήγηση μέθης δεν προβλέπεται κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr