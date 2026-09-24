Ιακουίντα: Όπλα, μαφία και... Παναθηναϊκός!

Ο Βιντσέντσο Ιακουίντα, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Ιταλίας και νικητής Παγκοσμίου Κυπέλλου, μίλησε πρόσφατα για τις δικαστικές περιπέτειες που ταλανίζουν την οικογένειά του και τη σύνδεση του ονόματός του με τη μαφία «Ντράνγκετα». Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ανακάλεσε μνήμες από την ένδοξη ποδοσφαιρική του καριέρα, θυμούμενος το χατ-τρικ που σημείωσε απέναντι στον Παναθηναϊκό και την κορυφαία στιγμή της κατάκτησης του Μουντιάλ.

Η σκιά της «Ντράνγκετα» και η πικρία

Ο Βιντσέντσο Ιακουίντα περιέγραψε τη «σκιά» της μαφίας που, όπως δηλώνει, τον ακολουθεί εδώ και χρόνια, εκφράζοντας την πικρία του για το γεγονός ότι το όνομά του συνδέεται πλέον περισσότερο με δικαστικές υποθέσεις παρά με τις επιτυχίες του στα γήπεδα. «Είναι πραγματικά λυπηρό», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έπαιξα 15 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, πέτυχα χατ-τρικ στο Champions League και κατέκτησα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι όμως, σήμερα το όνομά μου συνδέεται με τη Ndrangheta εξαιτίας μιας άδικης κατηγορίας».

Ο παλαίμαχος επιθετικός τόνισε ότι η οικογένειά του «μπήκε σε έναν κυκεώνα πολύ μεγαλύτερο από εμάς», επιμένοντας στην αθωότητά του και απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με τη «Ντράνγκετα». Η δικαστική περιπέτεια της οικογένειάς του αποτελεί μια μεγάλη μάχη που δίνει την τελευταία δεκαετία.

Η μάχη για τον πατέρα του

Ο πατέρας του Βιντσέντσο Ιακουίντα, Τζουζέπε, βρίσκεται στη φυλακή από το 2015. Έχει κατηγορηθεί για κομβικό ρόλο σε οργανώσεις της «Ντράνγκετα» στην περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια. Ο πρώην ποδοσφαιριστής εκφράζει έντονα τους φόβους του για την κατάσταση του πατέρα του.

«Φοβάμαι ότι θα καταλήξουν να τον σκοτώσουν μέσα στη φυλακή», δήλωσε ο Ιακουίντα. «Μας έχουν ρίξει απίστευτη λάσπη. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Θα παλέψω για να αποδείξω την αθωότητά του. Είναι η μάχη της ζωής μου. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη μαφία».

Η υπόθεση των όπλων

Ο ίδιος ο Βιντσέντσο Ιακουίντα είχε επίσης καταδικαστεί, με αναστολή, για μια υπόθεση που αφορούσε την εύρεση δύο πιστολιών και 126 φυσιγγίων στην κατοχή του πατέρα του. Ο Ιακουίντα χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απερισκεψία», αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν τον καθιστά εγκληματία.

Όπως εξήγησε, τα όπλα ήταν νόμιμα δηλωμένα, ωστόσο ο πατέρας του τα είχε πάρει χωρίς να δηλώσει τη μεταφορά τους. «Ζω εδώ και δέκα χρόνια έναν εφιάλτη που μοιάζει να μην τελειώνει», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην παρατεταμένη δοκιμασία που βιώνει η οικογένειά του.

Η κορυφή του κόσμου με την Ιταλία

Παρά τις δικαστικές του περιπέτειες, ο Βιντσέντσο Ιακουίντα γύρισε τον χρόνο πίσω στις μεγάλες ποδοσφαιρικές του στιγμές, θυμούμενος την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006 με την Εθνική Ιταλίας. Η στιγμή που ο Φάμπιο Καναβάρο σήκωσε το τρόπαιο παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη του.

«Η στιγμή που ο Καναβάρο σήκωσε το Κύπελλο δεν περιγράφεται. Ακόμη ανατριχιάζω. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πέρασαν από μπροστά μου 20 χρόνια θυσιών», δήλωσε. Επίσης, δεν ξέχασε το γκολ που είχε πετύχει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης απέναντι στην Γκάνα, ένα τέρμα που προήλθε από λάθος του Κουφούρ στην επιστροφή.

Το χατ-τρικ απέναντι στον Παναθηναϊκό

Στις αναμνήσεις του από την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Ιακουίντα συμπεριέλαβε και το αξέχαστο χατ-τρικ που είχε πετύχει με τη φανέλα της Ουντινέζε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τα τρία γκολ σημειώθηκαν στο πλαίσιο του Champions League, προσθέτοντας μια ακόμα λαμπρή σελίδα στο άλμπουμ των επιτευγμάτων του.

Αυτή η επίδοση αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της πορείας του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αναδεικνύοντας την ικανότητά του ως επιθετικός στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta