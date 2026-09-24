Άντι Κάρολ: Ο πρώην άσσος της Λίβερπουλ αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ενώ κοιμόταν

Ο Βρετανός πρώην διεθνής επιθετικός και πρώην άσσος της Λίβερπουλ, Άντι Κάρολ, προχώρησε πρόσφατα σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από έναν άνδρα το 2021. Το περιστατικό, όπως έγινε γνωστό, έλαβε χώρα ενώ ο ίδιος κοιμόταν στο σπίτι του, με τις λεπτομέρειες να δημοσιεύονται πλέον στην αυτοβιογραφία του ποδοσφαιριστή.

Ο 37χρονος Κάρολ, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε καταγραφεί ανώνυμα ως θύμα σεξουαλικής επίθεσης, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει πλήρως τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Η αποκάλυψη αυτή, που αναφέρθηκε και από το BBC, αποτελεί κεντρικό μέρος του επερχόμενου βιβλίου του, με τίτλο «Owning it».

Η αποκάλυψη στην αυτοβιογραφία «Owning it»

Ο Άντι Κάρολ, ο οποίος σήμερα διατελεί παίκτης και συνιδιοκτήτης της ομάδας Dagenham & Redbridge, έλαβε την απόφαση να συμπεριλάβει το τραυματικό αυτό περιστατικό στο βιβλίο του, αφού το συζήτησε εκτενώς με την κοπέλα του, Λου Τίσντεϊλ. Η επιλογή του να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία του σηματοδοτεί την απόφασή του να άρει την ανωνυμία που κάλυπτε την υπόθεση μέχρι τώρα.

Ο πρώην άσσος της Λίβερπουλ, σε ηλικία 37 ετών, μοιράζεται έτσι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, προσφέροντας μια πλήρη και ειλικρινή εικόνα των γεγονότων που συνέβησαν το 2021. Η αυτοβιογραφία του αναμένεται να ρίξει φως στις πτυχές αυτής της προσωπικής δοκιμασίας.

Το περιστατικό στο σπίτι του Κάρολ

Η σεξουαλική επίθεση έλαβε χώρα στο σπίτι του Άντι Κάρολ, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στην ομάδα της πόλης του, τη Νιούκαστλ. Ο δράστης ήταν ένας φίλος της πρώην συντρόφου του Κάρολ, ο οποίος εκείνη την περίοδο έλειπε.

Ο εν λόγω άνδρας είχε επισκεφθεί τον ποδοσφαιριστή με σκοπό να παρακολουθήσουν μαζί έναν αγώνα πυγμαχίας. Μετά το πέρας του αγώνα, επρόκειτο να διαμείνει στην οικία του Κάρολ. Η επίθεση συνέβη απροσδόκητα, ενώ ο Άντι Κάρολ βρισκόταν σε κατάσταση ύπνου, καθιστώντας το συμβάν ιδιαίτερα τραυματικό.

Η άμεση αντίδραση του ποδοσφαιριστή

Ο Άντι Κάρολ περιγράφει με λεπτομέρειες την άμεση αντίδρασή του μόλις συνειδητοποίησε τι συνέβαινε. Αρχικά, πέταξε τον άντρα έξω από το σπίτι του. Όταν ο δράστης επιχείρησε να ξαναμπεί στην οικία, ο Κάρολ τον χτύπησε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να μείνει αναίσθητος.

Αμέσως μετά τα γεγονότα, ο πρώην παίκτης της Πρέμιερ Λιγκ κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει το συμβάν. Ο ίδιος δήλωσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και «έκλαιγε» στην αγκαλιά της νταντάς των παιδιών του, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της συναισθηματικής αναστάτωσης που βίωσε.

Η δικαστική εξέλιξη και η καταδίκη του δράστη

Ο ανώνυμος δράστης, ο οποίος διέπραξε τη σεξουαλική επίθεση, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά αδικήματα από το δικαστήριο. Ως συνέπεια της καταδίκης του, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και καταχωρήθηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

Ο Άντι Κάρολ κατέθεσε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, μια διαδικασία την οποία ο ίδιος περιέγραψε ως «ταπεινωτική, ντροπιαστική και απολύτως φρικτή». Η κατάθεσή του ήταν καθοριστικής σημασίας για την αποκάλυψη της αλήθειας και την επιβολή της ποινής στον υπεύθυνο.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Άντι Κάρολ

Πριν από την τρέχουσα ιδιότητά του ως παίκτης και συνιδιοκτήτης της Dagenham & Redbridge, ο Άντι Κάρολ είχε μια σημαντική και αναγνωρίσιμη πορεία στο βρετανικό ποδόσφαιρο ως διεθνής επιθετικός. Αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο στην Πρέμιερ Λιγκ, φορώντας τη φανέλα αρκετών μεγάλων συλλόγων.

Συγκεκριμένα, ο Κάρολ υπήρξε άσσος της Λίβερπουλ και της Γουέστ Χαμ, ενώ είχε επίσης δύο ξεχωριστές θητείες στην ομάδα της Νιούκαστλ, την οποία εκπροσωπούσε κατά την περίοδο που συνέβη το περιστατικό της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Reader