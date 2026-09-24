Η Voge παρουσίασε την πλατφόρμα Smart Mobility και ένα φουτουριστικό πρωτότυπο

Η 24η Διεθνής Έκθεση Μοτοσικλέτας της Κίνας CIMA, που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Chongqing, αποτέλεσε το πεδίο για μια σημαντική αποκάλυψη από την Voge. Η κινεζική εταιρεία παρουσίασε επίσημα την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα έξυπνης τεχνολογίας για δίτροχα στον κλάδο, την οποία ονόμασε «Voge Smart Mobility». Με αυτή την κίνηση, η Voge εγκαινιάζει την εποχή των έξυπνων πλατφορμών για δίτροχα, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και οδήγησης.

Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή στα δίτροχα

Οι Κινέζοι κατασκευαστές επιδεικνύουν μια σοβαρή προσέγγιση στην τεχνολογική εξέλιξη, με το φουτουριστικό πρωτότυπο της Voge να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η αποκάλυψη της πλατφόρμας «Voge Smart Mobility» πραγματοποιήθηκε την πρώτη ημέρα της έκθεσης, σηματοδοτώντας μια νέα κατεύθυνση για τον κλάδο των δικύκλων.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στον κλάδο της μοτοσικλέτας εστιάζει κυρίως στη συσσώρευση τεχνικών προδιαγραφών υλικού (hardware). Η «ευφυΐα» στα δίτροχα περιορίζεται συνήθως στην απλή προσθήκη μεμονωμένων λειτουργιών, χωρίς να έχει διαμορφωθεί ακόμη μια συστηματική ικανότητα ευφυΐας για το σύνολο του οχήματος.

Η φιλοσοφία πίσω από την «απόλυτη ευφυΐα»

Βασιζόμενη σε μια βαθιά κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη του κλάδου, η Voge ανέλαβε ηγετικό ρόλο καθορίζοντας την κατεύθυνση της εξέλιξης στις έξυπνες πλατφόρμες για δίτροχα. Δημιούργησε μια ολοκληρωμένη έξυπνη βάση με άξονα την «απόλυτη ευφυΐα με την απόλυτη οδηγική εμπειρία».

Αυτή η βάση καθιερώθηκε ως η ενιαία τεχνική βάση για όλα τα μοντέλα της Voge, προωθώντας τη μετεξέλιξη και την αναβάθμιση των μοτοσικλετών. Στόχος είναι η μετατροπή τους από παραδοσιακά μηχανικά μέσα μεταφοράς σε έξυπνους συνεργάτες οδήγησης, ικανούς για αντίληψη και εξέλιξη.

Οι δύο βασικοί πυλώνες: Jizhi και Jixing

Η πλατφόρμα Jiyu Intelligent Mobility της Voge δομείται γύρω από δύο βασικούς πυλώνες: τα συστήματα «Jizhi» και «Jixing». Αυτά τα συστήματα αναλαμβάνουν αντίστοιχα την επικοινωνία ανθρώπου - οχήματος και την εκτέλεση των λειτουργιών του τελευταίου, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο έξυπνο οικοσύστημα.

Λειτουργίες και δυνατότητες του συστήματος Jizhi

Το σύστημα «Jizhi» επικεντρώνεται στην επικοινωνία μεταξύ του ανθρώπου και του οχήματος. Αξιοποιεί το σύστημα Beidou και την αντίληψη πολλαπλών τερματικών για να παρέχει προειδοποιήσεις σχετικά με τις συνθήκες του δρόμου και τους πιθανούς κινδύνους. Επιπλέον, το «Jizhi» συνδέεται με smartphones, ρολόγια και άλλες συσκευές.

Μέσω αυτής της σύνδεσης, το σύστημα είναι σε θέση να προτείνει διαδρομές, βασιζόμενο σε δεδομένα που συλλέγονται από πολλαπλές παραμέτρους. Αυτό ενισχύει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της οδήγησης, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία στον αναβάτη.

Η συμβολή του Jixing στην οδηγική εμπειρία

Από την άλλη πλευρά, το σύστημα «Jixing» είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των λειτουργιών του οχήματος. Εστιάζει σε κρίσιμους τομείς όπως η υβριδική ισχύς, η ενεργή ανάρτηση, η σταθερότητα του οχήματος και το σύστημα ρύθμισης της στάσης του σώματος. Ουσιαστικά, το «Jixing» μετατρέπει τις έξυπνες εντολές που λαμβάνει από την πλατφόρμα σε πραγματική απόδοση του οχήματος.

Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες έχουν ήδη υλοποιηθεί και η Voge έχει ανακοινώσει ότι θα ενσωματωθούν σταδιακά στα μοντέλα μαζικής παραγωγής της στο μέλλον. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ανατρέψει το επί μακρόν ομοιογενές ανταγωνιστικό τοπίο του κλάδου, ξεπερνώντας την καθιερωμένη πρακτική της απλής σύγκρισης τεχνικών προδιαγραφών υλικού (hardware).

Νέος δρόμος ανάπτυξης για τη βιομηχανία

Η πρωτοβουλία της Voge ανοίγει ένα νέο δρόμο ανάπτυξης για τον ευφυή μετασχηματισμό της εγχώριας βιομηχανίας δικύκλων. Η εταιρεία φιλοδοξεί να οδηγήσει ολόκληρο τον κλάδο από τον παραδοσιακό ανταγωνισμό διαμόρφωσης υλικού σε ένα νέο στάδιο, όπου η ευφυΐα και η ολοκληρωμένη εμπειρία θα αποτελούν τους βασικούς παράγοντες διαφοροποίησης.

Με την πλατφόρμα «Voge Smart Mobility» και το φουτουριστικό πρωτότυπο, η Voge τοποθετείται ως πρωτοπόρος στην τεχνολογική καινοτομία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση που επαναπροσδιορίζει την αλληλεπίδραση του αναβάτη με το δίτροχο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta