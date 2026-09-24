Νέα καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας, προσθέτοντας στοιχεία στην υπόθεση των προφυλακισθέντων γιατρών του ιατρείου της Κορνεάδου, το οποίο απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Η καταγγελία αφορά μια γιατρό που φέρεται να συνδέεται με το εν λόγω ιατρείο, για την οποία «πέφτουν βροχή» οι καταγγελίες. Μια γυναίκα υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, με την υπόσχεση ότι θα τη βοηθούσε να μείνει έγκυος, ενώ φέρεται να έλαβε και αδιανόητες συμβουλές σχετικά με τους εμβολιασμούς παιδιών.

Η σύνδεση με την υπόθεση Μαζωνάκη και οι νέες καταγγελίες

Οι καταγγελίες εις βάρος γιατρών που συνδέονται με το ιατρείο της Κορνεάδου συνεχίζονται, μετά την προφυλάκιση ατόμων που σχετίζονται με τον χώρο. Το συγκεκριμένο ιατρείο είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πλασμαφαίρεσης εκεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα καταγγελία ήρθε στο φως, αφορώντας μια γιατρό που φέρεται να σχετίζεται με τους προφυλακισθέντες γιατρούς του ιατρείου. Η υπόθεση αυτή προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες καταγγελίες που έχουν αναδειχθεί, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού για τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούνταν.

Πλασμαφαίρεση ως μέθοδος για την επίτευξη εγκυμοσύνης

Η νέα καταγγελία, η οποία αποκαλύφθηκε από την εκπομπή Live News, περιγράφει την εμπειρία μιας γυναίκας που είχε υποβληθεί σε πολλαπλές εξωσωματικές γονιμοποιήσεις χωρίς επιτυχία. Αναζητώντας λύση στο πρόβλημά της, η γυναίκα επισκέφθηκε την εν λόγω γιατρό.

Κατά την επίσκεψή της, όπως καταγγέλλεται, η γιατρός της πρότεινε τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης ως θεραπεία για να μπορέσει να μείνει έγκυος. Μάλιστα, η πρόταση αφορούσε όχι μία, αλλά δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες ζητήθηκε το ποσό των 6.000 ευρώ για την κάθε μία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση θα βοηθούσε στην απομάκρυνση «όλων των τοξινών και των εμβολίων» από τον οργανισμό της γυναίκας, θεωρώντας το απαραίτητο βήμα για την επίτευξη εγκυμοσύνης και τη δημιουργία παιδιού.

Σωματικές επιπτώσεις και οπτικά ντοκουμέντα

Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως περιγράφεται στην καταγγελία, είχε ορατές και σοβαρές σωματικές επιπτώσεις στην υγεία της γυναίκας. Μετά την υποβολή της στη θεραπεία, η καταγγέλλουσα φέρεται να εμφάνισε τεράστιους μώλωπες στο σώμα της.

Η εκπομπή Live News, η οποία έφερε στο φως τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξασφάλισε και παρουσίασε βίντεο που απεικόνιζε με λεπτομέρεια τους εκτεταμένους μώλωπες στο σώμα της γυναίκας μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών πλασμαφαίρεσης. Αυτό το οπτικό ντοκουμέντο ενισχύει την καταγγελία για τις συνθήκες και τις επιπτώσεις της προτεινόμενης θεραπείας.

Αδιανόητες συμβουλές σχετικά με τους εμβολιασμούς παιδιών

Πέρα από τις πρακτικές της πλασμαφαίρεσης, η καταγγελία περιλαμβάνει και ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό στοιχείο που αφορά τις συμβουλές της γιατρού σχετικά με τους εμβολιασμούς. Η γιατρός φέρεται να συμβούλευσε την γυναίκα να μην προβεί σε εμβολιασμούς του παιδιού της, όταν αυτό γεννηθεί.

Ο λόγος που φέρεται να επικαλέστηκε η γιατρός για αυτή τη σύσταση ήταν ότι τα εμβόλια «προκαλούν σύνδρομο Down». Αυτή η δήλωση, όπως καταγγέλλεται, προστίθεται στις αμφιλεγόμενες πρακτικές και συμβουλές που φέρεται να παρείχε η συγκεκριμένη γιατρός.

Με πληροφορίες από: Reader