Κινητοποίηση της ΕΙΝΑΠ στο υπουργείο Υγείας για τον θάνατο Μαζωνάκη

Τη δική της παρέμβαση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη λειτουργία των ιδιωτικών δομών υγείας δρομολογεί η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Η Ένωση καλεί σε κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 15:00. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε όσα έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα.

Η παρέμβαση της ΕΙΝΑΠ και η κινητοποίηση

Η ΕΙΝΑΠ, μέσω ανακοίνωσής της, επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν φέρει στην επιφάνεια ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως «μπόχα». Αυτά τα γεγονότα επαναφέρουν με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών.

Η Ένωση καλεί τους υγειονομικούς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων. Η συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι συγκεκριμένες αυτές ανησυχίες.

Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύονται

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΙΝΑΠ αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία που παρατηρείται στις ιδιωτικές δομές υγείας. Αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με την Ένωση, θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια των ασθενών που αναζητούν φροντίδα σε αυτές τις μονάδες.

Παράλληλα, επισημαίνεται και η ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής, ένα φαινόμενο που, όπως τονίζει η ΕΙΝΑΠ, απαιτεί άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση από τους αρμόδιους κρατικούς μηχανισμούς. Η Ένωση θεωρεί ότι αυτά τα ζητήματα είναι κρίσιμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Κριτική στον υπουργό Υγείας

Η ΕΙΝΑΠ ασκεί έντονη κριτική στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, δηλώνοντας ότι ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεται αποφασιστική στήριξη, ο ίδιος επιλέγει να απαξιώνει τους υγειονομικούς που αγωνίζονται και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες. Η Ένωση υποστηρίζει ότι ο υπουργός «στους φίλους του μπαίνει μπροστά», αναφερόμενη σε όσους, όπως αναφέρει, έχουν υπηρετήσει με όλους τους πιθανούς τρόπους και είναι συμμέτοχοι στην ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία και τον τσαρλατανισμό.

Συνεχίζοντας την κριτική, η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει ότι ο υπουργός, μέσα στον πανικό του τις τελευταίες μέρες, εκτοξεύει καταιγισμό ψεμάτων και ύβρεων. Μάλιστα, η Ένωση αναφέρει ότι ο υπουργός «διατάσσει ελέγχους» μέσω των κρατικών μηχανισμών ελέγχου, ομολογώντας στην πράξη πως σχετική νομοθεσία υπάρχει αλλά ο ίδιος και οι προκάτοχοί του συνειδητά δεν την εφάρμοζαν.

Ταυτόχρονα, η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι ο υπουργός επιμένει να δηλώνει πως οι ιδιωτικές μονάδες κερδοσκοπικού κομπογιανιτισμού, τις οποίες ο ίδιος διαφήμιζε, αποτελούν «επενδυτικούς παραδείσους» και «μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης της χώρας», στάση που έρχεται σε αντίθεση με τις ανησυχίες που εκφράζονται για την ασφάλεια των ασθενών.

Οι απαιτήσεις για έλεγχο και στήριξη του δημοσίου συστήματος

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά διαμηνύει ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τους ασθενείς. Ζητάει επίμονα να στελεχωθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους και να πραγματοποιήσουν ενδελεχείς ελέγχους σε όλες τις ιδιωτικές δομές υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας.

Τέλος, η ΕΙΝΑΠ απαιτεί να επιβληθούν αυστηρές ποινές σε όσους παραβιάζουν την επιστημονική και ιατρική δεοντολογία. Παράλληλα, τονίζει την επιτακτική ανάγκη να στελεχωθεί και να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών και να προσφέρει ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Reader