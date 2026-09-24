Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα: Ένας τραυματίας και πυκνός καπνός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Μπάφρας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από την πυρκαγιά, ένας υπάλληλος του εργοστασίου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την ευρύτερη περιοχή.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και η επέμβαση της πυροσβεστικής

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:20 το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συγκεκριμένα, αρχικά κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, με 12 υδροφόρα οχήματα και 32 πυροσβέστες να επιχειρούν στο εργοστάσιο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις. Το έργο τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς εντός του εργοστασίου υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη, η οποία τροφοδοτεί την πυρκαγιά. Οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο αναφέρουν πως η καταστροφή εντός του εργοστασίου είναι ολοσχερής, αν και οι προσπάθειες συνεχίζονται για την πλήρη κατάσβεση.

Ο πυκνός μαύρος καπνός πάνω από τα Ιωάννινα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της πυρκαγιάς είναι ο πυκνός μαύρος καπνός που έχει σηκωθεί πάνω από την περιοχή. Λόγω της φύσης του εργοστασίου, το οποίο ασχολείται με την ανακύκλωση οχημάτων, η ποσότητα της καύσιμης ύλης είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα ο καπνός να είναι ιδιαίτερα έντονος.

Ο μαύρος καπνός είναι ορατός από μεγάλη απόσταση, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ουρανού των Ιωαννίνων. Η εικόνα αυτή προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές, καθώς υποδηλώνει την έκταση και την ένταση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα δημιουργεί προβλήματα στην ατμόσφαιρα της περιοχής.

Ο τραυματισμός του υπαλλήλου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ένας υπάλληλος του εργοστασίου τραυματίστηκε. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Οι πληροφορίες για τον τραυματισμό του υπαλλήλου μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των τραυμάτων του και την παρακολούθησή του από το ιατρικό προσωπικό.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια της φωτιάς

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς μόλις αυτή τεθεί πλήρως υπό έλεγχο και οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η έρευνα θα προσπαθήσει να ρίξει φως στα ακριβή γεγονότα που προκάλεσαν το συμβάν και την έκταση των ζημιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis