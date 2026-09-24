Συναγερμός στον Περισσό: Πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού και διακοπή δρομολογίων

Αναστάτωση επικρατεί στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό, καθώς οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση ατόμου στις γραμμές. Ο συναγερμός σήμανε άμεσα, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή των δρομολογίων. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τον συρμό και τον σταθμό, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τη διαχείριση του περιστατικού.

Πτώση στις γραμμές του Ηλεκτρικού

Συναγερμός έχει σημάνει στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό, έπειτα από πληροφορίες που αναφέρουν ότι ένα άτομο φέρεται να έχει πέσει στις γραμμές. Η αναστάτωση είναι έντονη στην περιοχή του σταθμού, καθώς οι αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν να διαχειριστούν το περιστατικό με τη δέουσα προσοχή και ταχύτητα.

Οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στις αρμόδιες υπηρεσίες έκαναν λόγο για την πτώση του ατόμου, κινητοποιώντας άμεσα όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις που βρίσκονται επί τόπου. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους επιβάτες και το προσωπικό του σταθμού.

Άμεση εκκένωση και έκκληση για ιατρική βοήθεια

Ως άμεσο μέτρο ασφαλείας και για την προστασία όλων, οι επιβάτες που βρίσκονταν στον συρμό απομακρύνθηκαν και τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν τον σταθμό του Περισσού. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε άμεσα για την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων, δεδομένης της σοβαρότητας του περιστατικού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, από τα μεγάφωνα του σταθμού απευθύνθηκε έκκληση για την παρουσία γιατρού. Η κίνηση αυτή υποδεικνύει την άμεση ανάγκη για ιατρική συνδρομή στο σημείο, εν αναμονή της διαχείρισης της κατάστασης του ατόμου που φέρεται να έχει πέσει στις γραμμές και της παροχής πρώτων βοηθειών.

Προσωρινή διακοπή δρομολογίων

Λόγω του περιστατικού, τα δρομολόγια του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου έχουν διακοπεί προσωρινά. Η διακοπή αυτή κρίθηκε απαραίτητη από τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή διεξαγωγή των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη, με σκοπό την αντιμετώπιση του συμβάντος και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στο άτομο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός, εκτελώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ομαλότητας. Η προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας επηρεάζει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τη Γραμμή 1, οι οποίοι καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Αδιευκρίνιστο το τμήμα της διακοπής

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο ακριβώς τμήμα της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Οι πληροφορίες παραμένουν ελλιπείς ως προς την ακριβή έκταση της αναστολής των δρομολογίων, πέραν του σημείου του περιστατικού στον σταθμό Περισσού, όπου και σημειώθηκε η αναστάτωση.

Οι ενέργειες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Η ενημέρωση για την επανέναρξη των δρομολογίων αναμένεται να δοθεί μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες διαχείρισης του συμβάντος και διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών.

Με πληροφορίες από: Reader