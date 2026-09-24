Μαχαίρωσαν 29χρονο στο κέντρο της Αθήνας: Δίνει μάχη για τη ζωή του

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 29χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας. Ο νεαρός άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» την Πέμπτη, μία ημέρα μετά το περιστατικό, φέροντας σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να αναμένεται να τον μεταφέρουν σε άλλο νοσοκομείο.

Η επίθεση στην οδό Φυλής

Ο 29χρονος Αιγύπτιος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026, στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γνωστών του που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, δύο άγνωστοι ήταν οι δράστες της επίθεσης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια κεντρική περιοχή της πρωτεύουσας, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα. Οι αρχές έχουν λάβει γνώση των στοιχείων που έχουν δώσει οι φίλοι του τραυματία σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης.

Η πορεία του τραυματία μετά το περιστατικό

Μετά την επίθεση, ο 29χρονος δεν μετέβη αμέσως σε νοσοκομείο. Αντιθέτως, αρχικά δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες σε ένα φαρμακείο. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σπίτι του και κοιμήθηκε, πιθανότατα υποτιμώντας τη σοβαρότητα του τραύματός του.

Ωστόσο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε σημαντικά την επόμενη ημέρα. Το πρωί της Πέμπτης, ο νεαρός άνδρας ένιωθε φρικτούς πόνους στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που οδήγησε τους γνωστούς του να τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Διακομιδή στο νοσοκομείο και σοβαρότητα της κατάστασης

Η διακομιδή του 29χρονου στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» πραγματοποιήθηκε γύρω στις 13:25 το μεσημέρι της Πέμπτης. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε ένα πολύ σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο επηρέαζε τον σπλήνα του.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης της υγείας του και του σοβαρού τραύματος στον σπλήνα, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο. Ο 29χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου θα λάβει την απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Οι πληροφορίες των γνωστών στις αρχές

Οι φίλοι του 29χρονου, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, παρείχαν στις αρχές σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Ανέφεραν ότι ο νεαρός Αιγύπτιος μαχαιρώθηκε από δύο άγνωστα άτομα το πρωί της Τετάρτης στην οδό Φυλής.

Επίσης, οι γνωστοί του περιέγραψαν λεπτομερώς την πορεία του μετά τον τραυματισμό, επιβεβαιώνοντας ότι αρχικά πήγε σε φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι του. Τόνισαν ότι το πρωί της Πέμπτης ξύπνησε με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit