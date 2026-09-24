Μια νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, έδωσε πολύωρη κατάθεση στον ανακριτή. Η κατάθεσή της κρίνεται κομβικής σημασίας για την πορεία της έρευνας, καθώς περιέχει στοιχεία που επιβεβαιώνουν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων, η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι στον καλλιτέχνη έγινε μέθη και πως της ζητήθηκε το αντίδοτο.

Η κατάθεση που «καίει»

Η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου, επιβεβαίωσε στον δικαστικό λειτουργό ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατέθεσε: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια». Η μάρτυρας υπογράμμισε ότι θεωρεί υποχρέωσή της να καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά μετέβη εκεί αργότερα. Η κατάθεσή της προσφέρει νέες διαστάσεις στην έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας στο φως αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση των προφυλακισθέντων γιατρών που διατηρούσαν το συγκεκριμένο ιατρείο.

Η «κοινή γραμμή» και οι παρασκηνιακές κινήσεις

Η νοσηλεύτρια φέρεται να αποκάλυψε στον ανακριτή ότι η αρχική κατάθεση που είχε δώσει στην Αστυνομία, σχετικά με την άφιξη του τραγουδιστή, ήταν αποτέλεσμα παραίνεσης από την κατηγορουμένη ανειδίκευτη γιατρό, Ιωάννα Γάκα. Συγκεκριμένα, η μάρτυρας ανέφερε ότι η γιατρός τους είχε ζητήσει να ακολουθήσουν μια «κοινή γραμμή» στις καταθέσεις τους.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην Αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Αυτή η πληροφορία προσδίδει ένα νέο επίπεδο στην υπόθεση, αναδεικνύοντας τις ενέργειες που έγιναν μετά το περιστατικό.

Δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η νοσηλεύτρια στο γεγονός ότι τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στην ιατρική πράξη, πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις στο ιατρείο. Η ίδια βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που διενεργούνταν σε άλλη ασθενή. Την ίδια ώρα, η Ιωάννα Γάκα βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο, μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη», φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Η παρουσία του Ηλία Θεοδωρόπουλου

Στην κατάθεσή της, η νοσηλεύτρια επιβεβαίωσε επίσης ένα σημείο που είχε ήδη αναφερθεί στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στον καναπέ και κοιμόταν. Αυτή η πληροφορία συνάδει με τον ισχυρισμό που είχε κάνει ο ίδιος ο Θεοδωρόπουλος στην απολογία του, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των γεγονότων.

Το περιστατικό με την άλλη ασθενή

Πέρα από τα γεγονότα που αφορούν άμεσα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η κατάθεση της νοσηλεύτριας περιείχε και ένα περιστατικό που αφορά την συμπεριφορά της Ιωάννας Γάκα προς άλλη ασθενή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Γάκα φέρεται να επέδειξε κυνική στάση απέναντι σε ασθενή της οποίας το χέρι μελάνιασε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Συγκεκριμένα, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είπε στην ασθενή: «Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;». Το περιστατικό αυτό, αν και δεν συνδέεται άμεσα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σκιαγραφεί ένα πλαίσιο συμπεριφοράς και λειτουργίας του ιατρείου που εξετάζεται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader