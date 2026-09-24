Βροχή από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός εκ των θυμάτων του πρόσφατου τροχαίου δυστυχήματος στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Τάισον, κηδεύτηκε εν μέσω πλήθους κόσμου στον καταυλισμό όπου διέμενε. Η άφιξη της σορού του συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα και δεκάδες πυροβολισμούς, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το τραγικό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Περίπου μία εβδομάδα πριν από την τελετή της κηδείας, ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, προκαλώντας τον θάνατο τριών νεαρών ατόμων. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε νεαροί, διέλαθε της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα την πρόκληση της μοιραίας σύγκρουσης.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε μάντρα ξενοδοχείου, με τις συνέπειες να είναι ολέθριες. Οι τρεις εκ των επιβαινόντων έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και την ευρύτερη κοινότητα. Ο νεαρός που κηδεύτηκε, γνωστός με το ψευδώνυμο «Τάισον», ήταν ένα από τα θύματα αυτής της τραγωδίας.

Η κηδεία του «Τάισον» και η υποδοχή της σορού

Η κηδεία του νεαρού Ρομά, που έφερε το ψευδώνυμο «Τάισον», τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να τον αποχαιρετήσει. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον καταυλισμό όπου ζούσε ο εκλιπών, με τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν τη θλίψη τους για τον πρόωρο και τραγικό χαμό του.

Η άφιξη της σορού του στον καταυλισμό συνοδεύτηκε από ένα κύμα χειροκροτημάτων, καθώς οι φίλοι και οι συγγενείς του θέλησαν να τον υποδεχθούν με αυτόν τον τρόπο. Η στιγμή αυτή ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, σηματοδοτώντας το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο ξαφνικά.

Οι πυροβολισμοί και τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ωστόσο, η τελετή σημαδεύτηκε από ένα ασυνήθιστο περιστατικό, καθώς κατά την υποδοχή της σορού ακούστηκαν δεκάδες πυροβολισμοί. Αυτή η «βροχή» από σφαίρες, όπως περιγράφεται, δημιούργησε μια ξεχωριστή και έντονη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της κηδείας, τραβώντας την προσοχή των παρευρισκομένων.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταγράψει τη στιγμή των πυροβολισμών, προσφέροντας οπτικό υλικό του γεγονότος. Τα εν λόγω βίντεο αποτελούν τεκμήριο των όσων συνέβησαν στον καταυλισμό, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησαν τον «Τάισον».

Το προφίλ του θύματος

Ο «Τάισον» ήταν ένας από τους τρεις νεαρούς που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Η αναφορά στο ψευδώνυμό του και στην ιδιότητά του ως νεαρού Ρομά, αποτελούν τα διαθέσιμα στοιχεία για το προφίλ του θύματος, όπως αυτά προκύπτουν από τις πληροφορίες.

Η μεγάλη προσέλευση κόσμου στην κηδεία του, καθώς και ο ιδιαίτερος τρόπος αποχαιρετισμού με χειροκροτήματα και τους δεκάδες πυροβολισμούς, υπογραμμίζουν την παρουσία του στην κοινότητά του και τον αντίκτυπο του θανάτου του στους οικείους του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta