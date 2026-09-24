Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης βιολόγου στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή Ηγουμενίτσας, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του κατηγορουμένου. Ο 27χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού.

Η απολογία και η προφυλάκιση

Ο καθ' ομολογίαν δράστης του στυγερού εγκλήματος μεταφέρθηκε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 από το Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλευόταν μετά τον αυτοτραυματισμό του, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας για να απολογηθεί. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε: «Με έβρισε… εκείνη την στιγμή θόλωσα… έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι και άρχισα να την χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα… ήμουν νευριασμένος». Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την άμεση προσωρινή του κράτηση.

Η άρνηση των δικηγόρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το ζήτημα της νομικής εκπροσώπησης του 27χρονου. Ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία.

Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρεται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του. Τελικά, χρειάστηκε να οριστεί νομικός παραστάτης, προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία της απολογίας.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Οι αποκαλύψεις από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, προκαλούν αποτροπιασμό. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή και προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννη Αϊβατίδη, το σώμα της 25χρονης Πηνελόπης έφερε συνολικά περίπου 15 τραύματα από μαχαίρι.

Διαπιστώθηκαν 14 πλήγματα από σουγιά, εκ των οποίων τα επτά ήταν στην πλάτη. Άλλα χτυπήματα εντοπίστηκαν στον λαιμό, στη δεξιά πλευρά του βραχίονα και στην κνήμη, ενώ τα πλέον θανατηφόρα τραύματα ήταν αυτά που δέχτηκε στον λαιμό. Επίσης, καταγράφηκαν αμυντικά τραύματα στα χέρια της άτυχης κοπέλας, που φανερώνουν την προσπάθειά της να προστατευθεί.

Η αγριότητα της επίθεσης αποτυπώνεται στο βάθος τριών συγκεκριμένων χτυπημάτων, καθώς η λεπίδα του όπλου, ενός σουγιά με λαβή και μήκος περίπου 7,5 εκατοστών, διείσδυσε ολόκληρη στο σώμα του θύματος. Ο θάνατος της 25χρονης επήλθε πολύ γρήγορα, εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας και της ρήξης μεγάλων αγγείων στον λαιμό, ενώ το ιατροδικαστικό πόρισμα κατέγραψε σοβαρές βλάβες στον αριστερό πνεύμονα, το συκώτι και το στομάχι.

Η αρχική προσπάθεια παραπλάνησης και τα κίνητρα

Το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 21:44, ο 27χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση, ζητώντας συνδρομή και ισχυριζόμενος ψευδώς ότι «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι». Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη λάβει κλήση πέντε λεπτά νωρίτερα, στις 21:39, για μια νεαρή γυναίκα που κειτόταν αναίσθητη στο έδαφος.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή, βρήκαν τον κατηγορούμενο τραυματισμένο, ο οποίος αδυνατούσε αρχικά να τους υποδείξει το ακριβές σημείο. Μετά από έρευνες, εντοπίστηκε ο σουγιάς που ο δράστης είχε προσπαθήσει να ξεφορτωθεί φεύγοντας από τον τόπο της δολοφονίας.

Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε στην προανάκριση ότι το θύμα του όφειλε περίπου 2.000 ευρώ και ότι τη μαχαίρωσε έπειτα από έντονη λογομαχία, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τον χωρισμό του ζευγαριού, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί τον τερματισμό της σχέσης τους.

Το τελευταίο αντίο στην Πηνελόπη

Χθες, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, τελέστηκε μέσα σε κλίμα ανείπωτης θλίψης η εξόδιος ακολουθία για την 25χρονη Πηνελόπη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια τη νεαρή γυναίκα. Τραγικές φιγούρες ήταν η μητέρα και ο αδελφός της, ο οποίος εκφώνησε τον επικήδειο λόγο. «Ό,τι κάνω στη ζωή μου από εδώ και πέρα το αφιερώνω στην αδελφή μου», ανέφερε μεταξύ άλλων, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos, Ieidiseis