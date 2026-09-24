Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο: τουλάχιστον δύο νεκροί και έξι τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων που έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανησυχία στους κατοίκους.

Η ουκρανική πρωτεύουσα, η οποία φιλοξενεί περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους, εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών επιδρομών, οι οποίες έχουν ενταθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.

Σφοδρές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα

Σύμφωνα με αναφορές, περίπου είκοσι εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη προτού καν ηχήσει ο συναγερμός, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης ανησυχίας. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για την εκτόξευση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς τις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ, στα βόρεια της χώρας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, απηύθυνε έκκληση μέσω Telegram προς τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια, τονίζοντας ότι «η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους». Λίγο μετά τις 03:00, ο κ. Κλίτσκο δημοσιοποίησε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά. Επίσης, περίπου μια ώρα νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι στη συνοικία Ντνιπρόφσκι ενδέχεται να υπάρχουν παγιδευμένοι άνθρωποι κάτω από συντρίμμια.

Χτυπήματα με βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους

Οι επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκαν κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους, όπως ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία. Οι κάτοικοι βίωσαν μια αιφνιδιαστική επίθεση, καθώς οι εκρήξεις προηγήθηκαν της ενεργοποίησης των συστημάτων συναγερμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρωσικοί υπερηχητικοί πύραυλοι τύπου 3M22 Zircon φέρεται να έπληξαν ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο. Συνολικά, περίπου 22 πύραυλοι διαφόρων τύπων εκτοξεύτηκαν προς την πόλη μέσα σε διάστημα 30 λεπτών, με μόλις τρεις από αυτούς να αναφέρονται ότι αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αεράμυνα.

Πλήγματα και στην Οδησσό

Παράλληλα με τις επιθέσεις στο Κίεβο, οι αρχές της Οδησσού, στα νοτιοδυτικά της χώρας, έκαναν επίσης λόγο για ρωσικά πλήγματα εναντίον της πόλης. Η Οδησσός αποτελεί ένα λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που την καθιστά συχνό στόχο των ρωσικών δυνάμεων.

Οι επιθέσεις στην Οδησσό εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων και των αεροπορικών πληγμάτων που ανταλλάσσουν τα δύο εμπόλεμα κράτη.

Συνεχιζόμενη κλιμάκωση των επιθέσεων

Η ουκρανική πρωτεύουσα υφίσταται συνεχείς ρωσικές επιδρομές, κυρίως με drones, οι οποίες έχουν ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η κλιμάκωση των πληγμάτων αποτελεί μέρος της ευρύτερης σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, με τις επιθέσεις να ανταλλάσσονται με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση.

Οι πρόσφατες επιθέσεις έρχονται σε συνέχεια των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών της προηγούμενης ημέρας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων δύο θυμάτων στο Κίεβο.

Η θέση της Ρωσίας για τον πόλεμο

Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποίησε την προηγούμενη Τετάρτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να «κάνει παύση» στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Η δήλωση του κ. Λαβρόφ υπογραμμίζει τη σταθερή θέση της Ρωσίας σχετικά με τη συνέχιση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki