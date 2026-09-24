Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας και οι ουσίες που χορηγήθηκαν

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένονται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Παράλληλα, ζητείται η κατάθεση μιας 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο Γάκα-Θεοδωρόπουλου στο Κολωνάκι και φέρεται να προειδοποίησε για την κατάσταση του Μαζωνάκη. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έκανε λόγο για ουσίες που χορηγήθηκαν και δεν έπρεπε, καθώς και για ψευδείς καταθέσεις άλλων εργαζομένων.

Τα αιτήματα της οικογένειας και οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ζήτησε την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτές οι εξετάσεις θεωρούνται κρίσιμες για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, η ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων μπορεί να χρειαστεί ακόμη και δύο μήνες, χρονικό διάστημα το οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτο. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια προσανατολίζεται στον ορισμό τεχνικού συμβούλου, με σκοπό να υποστηριχθεί η επίσπευση της διαδικασίας. Αναμένονται επίσης να ακολουθήσουν και οι επίσημες γνωματεύσεις.

Η μαρτυρία της 53χρονης νοσηλεύτριας

Στο πλαίσιο της έρευνας, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά να καταθέσει μία ακόμη υπάλληλος που βρισκόταν στο ιατρείο Γάκα-Θεοδωρόπουλου, στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Πρόκειται για μία 53χρονη νοσηλεύτρια, με τα αρχικά Ε.Θ., η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στον χώρο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η νοσηλεύτρια φέρεται να παρατήρησε ένα από τα χέρια του Γιώργου Μαζωνάκη να «τινάζεται». Η εικόνα αυτή την ανησύχησε και, σύμφωνα με τη μαρτυρία, απευθύνθηκε στην Ιωάννα Γάκα λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Δεν τον βλέπω καλά». Η απάντηση που φέρεται να έδωσε η 56χρονη γιατρός ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Οι δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια πρόκειται να κληθεί να καταθέσει. Ο δικηγόρος την κάλεσε να αναφέρει όσα γνωρίζει για την υπόθεση, τονίζοντας τη σημασία της αλήθειας.

Ο συνήγορος της οικογένειας υποστήριξε ακόμη ότι «είναι αποδεδειγμένο ότι κατέθεσαν ψέματα οι τρεις εργαζόμενες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί εναντίον τους για ψευδορκία, υπόθαλψη εγκληματία και, όπως είπε, ενδεχομένως και συνέργεια. «Θέλω και ευελπιστώ και εύχομαι η νοσηλεύτρια να είναι η μοναδική που δεν θα πει ψέματα και που δεν θα βρεθεί κατηγορούμενη», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

Οι ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή

Μιλώντας στον Alpha, ο δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της θεραπείας πλασμαφαίρεσης, χορηγήθηκαν ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έπρεπε να χορηγηθούν. Αυτή η πληροφορία προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο στην εν εξελίξει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη.

Επιπλέον, όπως έχει γίνει γνωστό από μαρτυρίες, στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Ο κ. Λυκούδης εξέπληξε την εκτίμηση ότι από την έρευνα ενδέχεται να προκύψουν και νέες κατηγορίες, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται με την αναμονή των επίσημων πορισμάτων και καταθέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki