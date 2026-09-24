Το παζάρι για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και ο στόχος των 1,50 ευρώ

Η κυβέρνηση επιλέγει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το πακέτο στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η τιμή του καυσίμου απειλεί να κάνει πρεμιέρα κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο χωρίς πρόσθετα μέτρα. Η ανακοίνωση των παρεμβάσεων αναμένεται λίγες ημέρες πριν από τις 15 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η διάθεση του καυσίμου, με το οικονομικό επιτελείο να αναζητά ακόμη το κατάλληλο μείγμα παρεμβάσεων.

Ο στόχος για την τιμή εκκίνησης

Ο βασικός στόχος που έχει «κλειδώσει» είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, το καλό σενάριο, το οποίο θα ήθελαν να δουν στο Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Οικονομικών, βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ το λίτρο.

Με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και μετά την κανονική εποχική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) από τα 410 στα 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Για να φτάσει η τιμή στα επιθυμητά 1,50-1,60 ευρώ, απαιτείται παρέμβαση της τάξης ακόμη και των 40-50 λεπτών ανά λίτρο.

Το πακέτο στήριξης και ο χρόνος ανακοίνωσης

Το οικονομικό επιτελείο κέρδισε χρόνο χάρη στην πρόσφατη αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, από τα 109 δολάρια το βαρέλι προς την περιοχή των 100 δολαρίων. Κάθε δολάριο που χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές περιορίζει το ποσό που θα χρειαστεί να βγει από τα κρατικά ταμεία για να συγκρατηθεί η τιμή στην αντλία.

Ωστόσο, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου υπάρχει αρκετός χρόνος για να συμβεί και το αντίθετο, δηλαδή μια νέα άνοδος των τιμών. Το δύσκολο σημείο στην εξίσωση είναι ποιος θα αναλάβει το κόστος της διαφοράς, με το κράτος, τα διυλιστήρια και πιθανώς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης να βρίσκονται στην εξίσωση, χωρίς να έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής πόσο θα βάλει ο καθένας.

Ο ρόλος των διυλιστηρίων στην εξίσωση

Ένα μέρος του λογαριασμού η κυβέρνηση θα ήθελε να το αναλάβουν και τα διυλιστήρια. Οι όμιλοι HELLENiQ ENERGY και Motor Oil έχουν ήδη χρηματοδοτήσει εκπτώσεις στα καύσιμα, με το συνολικό ποσό από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο να υπολογίζεται κοντά στα 90 εκατ. ευρώ. Στην αγορά υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορούν να υπάρξουν εκπτώσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Το ύψος των εκπτώσεων, όμως, κάθε άλλο παρά δεδομένο είναι. Οι δύο όμιλοι εμφανίζονται πλέον περισσότερο επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα από τη στιγμή που στην Ευρώπη έχει ξανανοίξει η συζήτηση για φορολόγηση των «απροσδόκητων» κερδών των διυλιστηρίων. Αυτό καθιστά δύσκολο να ζητούνται από τις εταιρείες ταυτόχρονα γενναίες εκπτώσεις στην αντλία και να παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης φορολόγησης των κερδών τους.

Το χαρτί του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Το τρίτο χαρτί που εξετάζεται είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Η κυβέρνηση αναμένει να δει εάν οι Βρυξέλλες θα δώσουν μεγαλύτερο περιθώριο στα κράτη-μέλη για έκτακτες φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα, χωρίς αυτές να επιβαρύνουν αντίστοιχα τους δημοσιονομικούς τους στόχους.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, το θεωρητικό περιθώριο για παρέμβαση στον ΕΦΚ είναι μεγάλο. Το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο για τον φόρο αυτό βρίσκεται μόλις στα 21 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, γεγονός που δίνει περιθώριο για περαιτέρω μείωση από τα 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα που είναι σήμερα μετά την εποχική μείωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki