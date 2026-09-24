Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στο Λασίθι – Δύο γυναίκες στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με σοβαρές επιπτώσεις σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή του Λασιθίου, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων. Στο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση των αρχών για τον απεγκλωβισμό τους. Μετά την επιχείρηση διάσωσης, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Το τροχαίο ατύχημα

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το ΙΧ όχημα κινούνταν στην περιοχή του Λασιθίου. Συγκεκριμένα, η πορεία του αυτοκινήτου ήταν από τη Σητεία προς το Καβούσι Ιεράπετρας. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, κοντά στον οικισμό Καβούσι του Δήμου Ιεράπετρας, το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Η εκτροπή είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός δρόμου και να πέσει σε έναν γκρεμό, ο οποίος υπολογίζεται ότι είχε βάθος περίπου 30 μέτρων. Η πτώση του οχήματος στον γκρεμό προκάλεσε τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων, καθιστώντας αναγκαία την άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων.

Οι επιβαίνουσες και η κατάστασή τους

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο γυναίκες, οι οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι γαλλικής υπηκοότητας. Οι δύο αλλοδαπές γυναίκες τραυματίστηκαν κατά την εκτροπή του οχήματος και την επακόλουθη πτώση του στον γκρεμό. Ο εγκλωβισμός τους στο ΙΧ απαιτούσε ειδική επιχείρηση για την ανάσυρσή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σε καλή κατάσταση. Οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίστηκαν ως ελαφροί, ωστόσο η μεταφορά τους σε νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη για την παροχή ιατρικής φροντίδας και τις αναγκαίες εξετάσεις.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Για την επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού των δύο γυναικών κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας. Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι προσέγγισαν τον γκρεμό όπου είχε πέσει το αυτοκίνητο. Η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση και ξεκίνησαν τις ενέργειες για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των επιβαινουσών.

Παράλληλα με την Πυροσβεστική, στο σημείο της εκτροπής του οχήματος έφτασαν και αστυνομικοί για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Επιπλέον, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε για την παραλαβή των τραυματιών. Μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό τους, οι δύο γυναίκες παραδόθηκαν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Μεταφορά στο νοσοκομείο Ιεράπετρας

Αφού απεγκλωβίστηκαν από το όχημα, οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν άμεσα με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Εκεί, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους. Η κατάστασή τους, όπως αναφέρθηκε, ήταν καλή και οι τραυματισμοί τους ελαφροί.

Η άμεση μεταφορά και η ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο ήταν κρίσιμη για την αποκατάσταση της υγείας τους μετά το τροχαίο ατύχημα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες φρόντισαν για την πλήρη υποστήριξη των δύο γυναικών από την πρώτη στιγμή του συμβάντος.

Διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος.

Τα αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου εξετάζονται ενδελεχώς από τους αστυνομικούς. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη κατανόηση του τι ακριβώς συνέβη και για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader