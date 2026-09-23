Θρίλερ στη Νίκαια: Γείτονες μιλούν για ουρλιαχτά τριών ημερών πριν την επέμβαση των ΕΚΑΜ

Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή της Νίκαιας έλαβε τέλος το βράδυ, όταν πάνοπλοι άνδρες των ΕΚΑΜ επενέβησαν σε διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να κρατούσε εγκλωβισμένη την 44χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι. Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 20:00, με τη γυναίκα να απεγκλωβίζεται και τον άνδρα να συλλαμβάνεται, τερματίζοντας ένα θρίλερ που είχε ξεκινήσει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων για τις προηγούμενες ημέρες

Οι μαρτυρίες των γειτόνων για το περιστατικό είναι συγκλονιστικές και ρίχνουν φως στην κατάσταση που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Γείτονας της οικογένειας, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιέγραψε όσα, όπως υποστήριξε, είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για συνεχείς φωνές της γυναίκας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Τσακωθήκανε, την απείλησε, την εγκλώβισε. Μέρες ακούμε ουρλιαχτά από τη γυναίκα. Νομίζω ότι είχε μαχαίρι».

Ο ίδιος γείτονας υποστήριξε ότι οι φωνές είχαν γίνει ιδιαίτερα έντονες τις τελευταίες τρεις ημέρες. «Την είχε απειλήσει, την είχε κλειδώσει στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τρεις μέρες φώναζε η γυναίκα. Σήμερα πάλι ουρλιαχτά, πήραν τηλέφωνο οι γείτονες». Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, το ζευγάρι έμενε μαζί για χρόνια.

Η κινητοποίηση των αρχών και η επέμβαση των ΕΚΑΜ

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ξεκίνησε μετά από αρχική αναφορά που έκανε λόγο για εγκλωβισμό της 44χρονης γυναίκας από τον 49χρονο σύντροφό της στο σπίτι τους, στην οδό Σοφοκλέους 20. Σύμφωνα με την αναφορά που κινητοποίησε τις αρχές, ο άνδρας είχε υποστηρίξει ότι ήταν οπλισμένος. Αυτό το στοιχείο οδήγησε στην απόφαση για επέμβαση από τις ειδικές δυνάμεις.

Πάνοπλοι άνδρες των ΕΚΑΜ έσπευσαν στην πολυκατοικία και εισήλθαν στο διαμέρισμα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο πριν τις 20:00, με αποτέλεσμα τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και τη σύλληψη του 49χρονου άνδρα. Η άμεση επέμβαση έβαλε τέλος στην αγωνία που επικρατούσε στην περιοχή.

Το παρελθόν των εμπλεκομένων και η συνέχεια

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τόσο ο 49χρονος άνδρας όσο και η 44χρονη γυναίκα έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές. Το ιστορικό αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Μετά τη σύλληψη του άνδρα και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας, αναμένεται να μεταφερθούν σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στόχος είναι να διαλευκανθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της αστυνομικής επέμβασης και να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr