Αργοστόλι: Στη δικαιοσύνη ο άνδρας που τον «πέθανε» με fake κηδειόσημο ο αδελφός του

Δικαστική τροπή λαμβάνει μια πρωτοφανής υπόθεση που προκάλεσε αναστάτωση στο Αργοστόλι, όταν σε δημόσιους πίνακες αναρτήθηκε από τον αδελφό του κηδειόσημο γνωστού επιχειρηματία, παρότι ο ίδιος βρίσκεται εν ζωή. Ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε θύμα αυτής της παράξενης ενέργειας, γνωστοποίησε πλέον ότι έχει προσφύγει στις Αρχές, καταθέτοντας μήνυση κατά του αδελφού του για το περιστατικό.

Η αρχή της πρωτοφανούς υπόθεσης

Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου πριν από λίγες ημέρες, όταν κάτοικοι της πόλης αντίκρισαν σε πίνακες δημοσίων ανακοινώσεων κηδειόσημα που αφορούσαν έναν γνωστό επιχειρηματία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έκπληξη και αναστάτωση, καθώς ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι εν ζωή και δραστηριοποιείται κανονικά.

Στις αναρτήσεις αυτές δεν γινόταν απλώς λόγος για τον υποτιθέμενο θάνατό του, αλλά αναφέρονταν ακόμη και συγκεκριμένη ώρα και τόπος για την κηδεία του, δίνοντας μια ψευδή αλλά λεπτομερή εικόνα. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά για το περιστατικό, ως πρόσωπο που φερόταν να βρίσκεται πίσω από την ανάρτηση των ψευδών κηδειόσημων εμφανιζόταν ο ίδιος ο αδελφός του επιχειρηματία.

Η αντίδραση του επιχειρηματία

Μετά την αποκάλυψη των ψευδών κηδειόσημων και την αναστάτωση που προκλήθηκε, ο επιχειρηματίας αποφάσισε να κινηθεί νομικά για την αποκατάσταση της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στους ίδιους ακριβώς πίνακες όπου είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί τα νεκρόσημα, εμφανίστηκε μια νέα δημόσια ανακοίνωση.

Αυτή τη φορά, η ανακοίνωση προερχόταν από την πλευρά του επιχειρηματία που είχε παρουσιαστεί ως αποθανών και ενημέρωνε το κοινό για τις νομικές ενέργειες που είχαν αναληφθεί. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μεταφορά της υπόθεσης από τα δημόσια ταμπλό στο πεδίο της Δικαιοσύνης, αναζητώντας απαντήσεις και την εφαρμογή του νόμου.

Η κατάθεση μήνυσης και οι ισχυρισμοί

Στην ανακοίνωση του επιχειρηματία αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι «ήδη στην αστυνομία του Αργοστολίου κατατέθηκε σχετική μήνυση». Επιπλέον, διευκρινιζόταν ότι η μήνυση αυτή «θα διαβιβαστεί λίαν συντόμως στην Εισαγγελία», υποδεικνύοντας την επίσημη έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για την πρωτοφανή αυτή υπόθεση.

Παράλληλα, ο συντάκτης της ανακοίνωσης προχώρησε και σε βαρύτερους ισχυρισμούς, οι οποίοι ωστόσο δεν δημοσιεύονται από την πηγή. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για καταγγελίες οι οποίες, εφόσον έχουν πράγματι τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, θα πρέπει να διερευνηθούν θεσμικά, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη νομική διαδικασία για τέτοιες περιπτώσεις.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Από το σημείο αυτό και μετά, η συνέχεια της υπόθεσης περνά αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομία του Αργοστολίου και η Εισαγγελία θα αναλάβουν τη διεξοδική διερεύνηση των γεγονότων και των ισχυρισμών που έχουν τεθεί, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η πρωτοφανής αυτή υπόθεση και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η τοπική κοινωνία του Αργοστολίου παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και συζητήσεις λόγω της ιδιαιτερότητας και της σοβαρότητάς της. Το γεγονός ότι αφορά την ανάρτηση ψευδών κηδειόσημων ενός εν ζωή ανθρώπου, από συγγενικό μάλιστα πρόσωπο, την καθιστά μοναδική στα χρονικά της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki