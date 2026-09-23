Επίθεση στην Πάτρα: Άνδρας τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του, αναζητείται ο δράστης

Μια γυναίκα στην Πάτρα δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της το απόγευμα της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της γυναίκας, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Οι αστυνομικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος αποχώρησε από το σημείο μετά την επίθεση.

Επίθεση στην οδό Καλαβρύτων

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, στην πόλη της Πάτρας. Θύμα της επίθεσης ήταν μία γυναίκα, η οποία δέχτηκε την επίθεση από τον πρώην σύντροφό της. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε συγκεκριμένο σημείο της πόλης, στην οδό Καλαβρύτων.

Η περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα, προκαλώντας της τραυματισμούς. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η επίθεση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η διαφυγή του δράστη και ο τραυματισμός της γυναίκας

Μετά την επίθεση και τον τραυματισμό της γυναίκας, ο δράστης αποχώρησε άμεσα από το σημείο του περιστατικού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας χρησιμοποίησε μία μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού για να διαφύγει. Αυτή η λεπτομέρεια αποτελεί μέρος των στοιχείων που εξετάζουν οι αρχές στην προσπάθειά τους να τον εντοπίσουν.

Η γυναίκα, έχοντας υποστεί τραυματισμούς από την επίθεση, βρέθηκε στο σημείο και χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια. Η κατάσταση της υγείας της και η φύση των τραυματισμών της εξετάζονται από τους γιατρούς του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε.

Άμεση κινητοποίηση ΕΚΑΒ και αστυνομίας

Αμέσως μετά το περιστατικό, στο σημείο της επίθεσης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και στη συνέχεια την παρέλαβε. Η μεταφορά της στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη για να της παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική φροντίδα και να αντιμετωπιστούν οι τραυματισμοί της.

Παράλληλα, για το συμβάν ενημερώθηκε και η τοπική αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή. Στόχος των ερευνών είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη του άνδρα που φέρεται να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού

Πέρα από την αναζήτηση του δράστη, οι αρχές διερευνούν επισταμένως και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η επίθεση. Η συλλογή μαρτυριών και η εξέταση των δεδομένων είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το χρονικό και ο τρόπος της επίθεσης. Η αστυνομία εργάζεται για να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών.

Η κοινότητα της Πάτρας παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους. Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα και τέτοια περιστατικά αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις διωκτικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki