Φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή του Χαλανδρίου. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν επιβεβλημένη, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Παράλληλα, λόγω της φωτιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές, δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένοι άνθρωποι εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Χαλάνδρι

Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, όταν οι φλόγες ξέσπασαν σε διαμέρισμα. Το διαμέρισμα αυτό βρίσκεται στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας, στην οδό Ψαρών. Η ακριβής τοποθεσία της πυρκαγιάς προσδιορίζεται στο ύψος της οδού Αριστείδου, σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου. Η είδηση της πυρκαγιάς προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για εκτεταμένη κινητοποίηση.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η επέκτασή της σε γειτονικά διαμερίσματα ή σε άλλους ορόφους αποτελεί πάντα έναν κίνδυνο που πρέπει να αποτραπεί. Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς οι φλόγες και οι καπνοί είναι ορατοί από αρκετά σημεία της γειτονιάς.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της Πυροσβεστικής

Για την άμεση και αποτελεσματική κατάσβεση της πυρκαγιάς στο διαμέρισμα του Χαλανδρίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις. Συνολικά, δεκαοκτώ πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς. Το έργο τους υποστηρίζεται από έξι πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία μεταφέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και επαρκείς ποσότητες νερού για την αντιμετώπιση των φλογών.

Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Αυτού του είδους τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με ειδικούς βραχίονες και κλιμακοφόρες διατάξεις, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να προσεγγίσουν με ασφάλεια το φλεγόμενο διαμέρισμα στον πρώτο όροφο και να επέμβουν από ύψος. Η παρουσία του ειδικού αυτού οχήματος κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της.

Μέτρα ασφαλείας και απουσία εγκλωβισμένων

Ως μέτρο ασφαλείας και για να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ψαρών, στο ύψος της Αριστείδου, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία. Η διακοπή αυτή επιτρέπει στα πυροσβεστικά οχήματα να κινούνται ανεμπόδιστα και να σταθμεύουν με ασφάλεια, ενώ παράλληλα προστατεύει τους διερχόμενους πολίτες από τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την πυρκαγιά.

Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ανθρώπους εντός του διαμερίσματος ή άλλων χώρων της πολυκατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, γεγονός που επιτρέπει στις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην κατάσβεση της φωτιάς και στην αποτροπή περαιτέρω ζημιών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki