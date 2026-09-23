«Λιποαναρρόφηση-θρίλερ»: 30χρονη καταγγέλλει σοκαριστική εμπειρία σε κέντρο που διαφημιζόταν στα social media

Μια 30χρονη γυναίκα κατήγγειλε στην ΕΡΤ3 τη σοκαριστική εμπειρία που έζησε όταν αποφάσισε να κάνει λιποαναρρόφηση. Ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση είχε εντοπιστεί μέσω διαφήμισης στα social media, ενώ η ίδια περιέγραψε την κατάσταση ως «σα χασάπικο». Η διαδικασία, η οποία υποσχόταν να είναι αναίμακτη και χωρίς πόνο, εξελίχθηκε σε ένα «θρίλερ» με έντονη ταλαιπωρία.

Οι υποσχέσεις και το κόστος της επέμβασης

Κατά την πρώτη επίσκεψή της στο κέντρο, η 30χρονη ενημερώθηκε ότι η διαδικασία θα ήταν αναίμακτη, χωρίς πόνο και με μόνιμα αποτελέσματα. Η γυναίκα, η οποία είχε παραπάνω κιλά, αποφάσισε να προχωρήσει στην επέμβαση, με το συμφωνηθέν κόστος να ανέρχεται στα 2.400 ευρώ.

Όπως ανέφερε η ίδια, της προτάθηκε να κάνει «όσα πιο πολλά σημεία» σε μία φορά για καλύτερη τιμή. Θεώρησε ότι η διαδικασία, η οποία πολυδιαφημιζόταν στο Facebook, δεν θα ήταν ύποπτη, καθώς της είχε ειπωθεί ότι θα γινόταν στο ιατρείο με τοπικό αναισθητικό.

Η καταβολή της προκαταβολής σε μετρητά

Για να κλείσει το ραντεβού της, η 30χρονη κατέβαλε προκαταβολή ύψους 500 ευρώ. Η καταβολή αυτή έγινε σε μετρητά, κάτι που την εξέπληξε, καθώς δεν συνηθίζει να κουβαλάει τέτοια ποσά.

Μάλιστα, μια κυρία από το κέντρο τη συνόδευσε μέχρι το ΑΤΜ προκειμένου να μπορέσει να σηκώσει τα χρήματα και να δώσει την προκαταβολή. Το συνολικό ποσό των 2.400 ευρώ εξοφλήθηκε πριν την έναρξη της επέμβασης.

Η εικόνα του χώρου της επέμβασης

Η πραγματικότητα που αντίκρισε η γυναίκα την ημέρα του ραντεβού διέφερε σημαντικά από την αρχική εικόνα που είχε σχηματίσει. Η διαδικασία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε ένα γραφείο, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία της στην ΕΡΤ3, χρησιμοποιούνταν και για την υποδοχή των ασθενών.

Η 30χρονη περιέγραψε τον χώρο ως «σα χασάπικο», αναφέροντας την παντελή έλλειψη αποστείρωσης. Υπήρχε ένα απλό κρεβάτι και ένα μηχάνημα που δεν ήταν «φουλ εξοπλισμένο». Πίσω από το κρεβάτι, σε μια συρταριέρα, υπήρχε μια τσίγκινη λεκάνη όπου αραίωνε η κυρία την ξυλοκαΐνη με φυσιολογικό ορό. Η ίδια εξέφρασε την απορία της για το πώς δεν σηκώθηκε να φύγει εκείνη τη στιγμή.

Πόνος και ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της επέμβασης

Παρά την εικόνα του χώρου, η επέμβαση ξεκίνησε. Ωστόσο, η 30χρονη βίωσε έντονο πόνο, καθώς το τοπικό αναισθητικό δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Όπως δήλωσε, ένιωθε τα πάντα και έβλεπε τα πάντα, καθώς δεν υπήρχε διαχωριστικό στον χώρο.

«Ξεκινάει η επέμβαση και πονάω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όταν ρώτησε αν θα πονούσε τόσο πολύ, της απάντησαν ότι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία, αλλά της περνούσαν το αναισθητικό. Η γυναίκα περιέγραψε ότι έβλεπε το μηχάνημα που τραβούσε το λίπος, ειδικά όταν ήταν ανάσκελα, και ένιωθε τη βελόνα, περίπου 30 εκατοστών, μέσα στην κοιλιά της.

Με πληροφορίες από: Topontiki