Οριστικά σε δίκη για βιασμό ο Ασράφ Χακίμι

Ο Ασράφ Χακίμι, ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής και βασικός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν, θα οδηγηθεί οριστικά σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού γυναίκας, περιστατικό που φέρεται να συνέβη το 2023. Η απόφαση αυτή ελήφθη από γαλλικό δικαστήριο την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, το οποίο επικύρωσε την παραπομπή του αθλητή στο εδώλιο του κατηγορουμένου, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση που απασχολεί τη δικαιοσύνη.

Η δικαστική εξέλιξη και η απόρριψη της προσφυγής

Η οριστική παραπομπή του Ασράφ Χακίμι σε δίκη αποτελεί την κατάληξη μιας μακράς νομικής διαδικασίας. Ο ποδοσφαιριστής είχε ασκήσει προσφυγή τον Ιούνιο, αμφισβητώντας την αρχική απόφαση του Εφετείου που τον παρέπεμπε σε δίκη για την εν λόγω κατηγορία. Ωστόσο, η προσπάθειά του να ανατρέψει την απόφαση έπεσε στο κενό, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει το ένδικο μέσο που είχε ασκήσει.

Αυτή η εξέλιξη ανοίγει πλέον τον δρόμο για την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου του διαμερίσματος των Ω-ντε-Σεν (Hauts-de-Seine). Η δικηγόρος της νεαρής κοπέλας που είχε καταγγείλει τον Χακίμι, δήλωσε πως η απόφαση έρχεται «μετά από 3,5 χρόνια νομικών μαχών», υπογραμμίζοντας τη χρονική διάρκεια της δικαστικής διαμάχης.

Το χρονικό της καταγγελίας

Το περιστατικό για το οποίο κατηγορείται ο Ασράφ Χακίμι είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2023. Σύμφωνα με την καταγγελία της τότε 24χρονης γυναίκας, η γνωριμία της με τον ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Instagram. Μετά την επικοινωνία τους, ο Χακίμι της έστειλε ταξί για να μεταβεί στην κατοικία του, όπου και φέρεται να έλαβε χώρα το συμβάν.

Φτάνοντας στο σπίτι του παίκτη, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Χακίμι ξεκίνησε να τη φιλά και να την αγγίζει δίχως τη συγκατάθεσή της. Κατόπιν αυτών των ενεργειών, και πάντα σύμφωνα με την καταγγελία της, ο ποδοσφαιριστής προχώρησε σε πράξη βιασμού, όπως η ίδια περιέγραψε στις αρχές.

Η υπερασπιστική γραμμή του ποδοσφαιριστή

Από την πλευρά του, ο 28χρονος αμυντικός αρνείται κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας. Η υπερασπιστική του γραμμή υποστηρίζει ότι η κατηγορία βασίζεται αποκλειστικά στον λόγο της γυναίκας. Επισημαίνεται πως η καταγγέλλουσα αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό από την πλευρά της υπεράσπισης.

Επιπλέον, η υπεράσπιση του Χακίμι ισχυρίζεται ότι η γυναίκα δεν έδωσε πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία. Στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας τους, γίνεται επίσης λόγος για την ύπαρξη μηνυμάτων στα οποία η ίδια η γυναίκα φέρεται να σχεδίαζε να ληστέψει τον ποδοσφαιριστή, γεγονός που, κατά την υπεράσπιση, θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της καταγγελίας.

Η επιμονή της καταγγέλλουσας για δικαιοσύνη

Η δικηγόρος της νεαρής κοπέλας εξέφρασε την ακλόνητη αποφασιστικότητα της πελάτισσάς της να αναζητήσει δικαιοσύνη, παρά τις δυσκολίες. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως, παρά τα «3,5 χρόνια νομικών μαχών» και την αίσθηση ότι «σύρθηκε στη λάσπη από την υπεράσπιση του Χακίμι», η πελάτισσά της παραμένει αποφασισμένη να διεκδικήσει τη δικαιοσύνη. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επιμονή της πλευράς της καταγγέλλουσας ενόψει της επικείμενης δίκης, στην οποία θα κριθεί η υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta