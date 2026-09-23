Αίσιο τέλος είχε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) ένα περιστατικό ομηρίας που εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους, στη Νίκαια. Ένας 48χρονος άνδρας κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του, με τις αρχές να επεμβαίνουν για την απελευθέρωση της γυναίκας. Μετά από διαπραγματεύσεις και αστυνομική επιχείρηση, ο δράστης συνελήφθη και η γυναίκα είναι πλέον ασφαλής.

Το χρονικό της ομηρίας και η αρχική ειδοποίηση

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9), ύστερα από έναν έντονο καβγά που είχε προηγηθεί μεταξύ του ζευγαριού στο σπίτι όπου διαμένουν. Ένα οικείο πρόσωπο της γυναίκας ήταν αυτό που ειδοποίησε την Αστυνομία, αναφέροντας πως ο 49χρονος άνδρας είχε εγκλωβίσει τη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμα και δεν την άφηνε να βγει. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας, επί της οδού Σοφοκλέους, στην περιοχή της Νίκαιας.

Αμέσως μετά την κλήση, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε. Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τον άνδρα και την 44χρονη γυναίκα στο μπαλκόνι του διαμερίσματος. Εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα φέρεται να έκανε νόημα στους αστυνομικούς, υποδεικνύοντας ότι ο σύζυγός της κρατούσε κάποιο αντικείμενο και ότι ενδέχεται να οπλοφορούσε, γεγονός που αύξησε την ανησυχία των αρχών.

Η αντίδραση του δράστη και η κινητοποίηση των δυνάμεων

Μόλις ο 49χρονος άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το διαμέρισμα, τράβηξε τη γυναίκα από το μπαλκόνι στο εσωτερικό του σπιτιού. Αμέσως μετά, άρχισε να φωνάζει ότι ήταν οπλισμένος, δημιουργώντας μια κατάσταση υψηλής έντασης και κινδύνου για την ασφάλεια της ομήρου και των αστυνομικών. Η δήλωση αυτή οδήγησε σε άμεση και περαιτέρω κινητοποίηση των αρχών.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και της απειλής οπλοφορίας, στο σημείο έσπευσαν ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΚΑΜ, ενώ κλήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο διαπραγματευτής είχε ως στόχο να πείσει τον δράστη να παραδοθεί και να απελευθερώσει τη γυναίκα. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το ενδεχόμενο να δοθεί εντολή για αστυνομική επιχείρηση, εφόσον δεν καθίστατο δυνατό να λήξει το περιστατικό μέσω της διαπραγμάτευσης. Για την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους είχε διακοπεί.

Το αίσιο τέλος και η σύλληψη

Το θρίλερ με την ομηρία έληξε αισίως μετά από την παρέμβαση της αστυνομίας. Ο ειδικός διαπραγματευτής κατάφερε να πείσει τον 48χρονο άνδρα να παραδοθεί στις αρχές, θέτοντας τέλος στην αγωνία. Μετά την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων, η γυναίκα απομακρύνθηκε από το διαμέρισμα και είναι πλέον ασφαλής.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, αστυνομικοί της ΕΚΑΜ εισήλθαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού, όπου ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 48χρονο άνδρα. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να δήλωνε ότι είναι οπλισμένος, οδηγήθηκε στη σύλληψη. Αμέσως μετά το πέρας της επιχείρησης και την απελευθέρωση της γυναίκας, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν λεπτομερή έρευνα εντός του διαμερίσματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν όντως υπήρχε οπλισμός, όπως είχε ισχυριστεί ο συλληφθείς.

Το ιστορικό του ζευγαριού και προβλήματα υγείας

Από τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής για διάφορα περιστατικά. Αυτά τα προηγούμενα συμβάντα φέρεται να συνδέονται με εγκλεισμούς σε ψυχιατρικές κλινικές, γεγονός που υποδηλώνει ένα ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και για τους δύο.

Ειδικότερα, ο 48χρονος δράστης φέρεται να είναι Ουκρανός υπηκοότητας και να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία πιθανώς συνέβαλαν στην εξέλιξη του περιστατικού. Παράλληλα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι και η 44χρονη γυναίκα, η οποία κρατούνταν όμηρος, φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Αυτά τα στοιχεία δίνουν ένα πλαίσιο στην κατάσταση που οδήγησε στο περιστατικό ομηρίας, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos