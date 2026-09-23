Αίσιο τέλος στην ομηρία γυναίκας στη Νίκαια: Η Αστυνομία επενέβη στο διαμέρισμα

Λήξη συναγερμού σημειώθηκε στη Νίκαια, μετά από σοβαρό περιστατικό ομηρίας που είχε προκαλέσει την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να κρατούσε κλεισμένη τη σύζυγό του μέσα σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους, ενώ υπήρχε αναφορά ότι ήταν οπλισμένος. Η επέμβαση της Αστυνομίας οδήγησε σε αίσιο τέλος, με τη γυναίκα να ανοίγει τελικά την πόρτα και τους αστυνομικούς να εισέρχονται στο σπίτι.

Η κινητοποίηση των αρχών

Το περιστατικό στην οδό Σοφοκλέους προκάλεσε άμεσα μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Η περιοχή γύρω από το διαμέρισμα αποκλείστηκε πλήρως για λόγους ασφαλείας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στους γύρω δρόμους διακόπηκε προσωρινά. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περιπολικά και ειδικές μονάδες.

Για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης, στο σημείο μετέβη και ειδικός διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στην προσπάθεια να πειστεί ο 49χρονος να τερματίσει την ομηρία και να επιτρέψει την έξοδο της γυναίκας από το διαμέρισμα, καθώς και στην αποφυγή τυχόν περαιτέρω κλιμάκωσης του περιστατικού.

Το χρονικό της ομηρίας

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε μετά από αναφορά για έναν 49χρονο άνδρα που είχε κλειστεί μέσα στο σπίτι του μαζί με τη γυναίκα του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν φτάσει στην Αστυνομία, ο άνδρας δεν την άφηνε να βγει από το διαμέρισμα, ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι ήταν οπλισμένος. Αυτό το στοιχείο ενέτεινε την ανησυχία και την ανάγκη για άμεση και προσεκτική επέμβαση.

Η κατάσταση παρέμενε τεταμένη για ένα διάστημα, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τον δράστη και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της γυναίκας. Η παρουσία του διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ. ήταν κρίσιμη για την προσπάθεια επικοινωνίας και αποκλιμάκωσης της έντασης εντός του διαμερίσματος, με στόχο την ειρηνική επίλυση του περιστατικού.

Η επέμβαση της Αστυνομίας και το αίσιο τέλος

Τελικά, μετά από τις προσπάθειες των αρχών, η γυναίκα που βρισκόταν εγκλωβισμένη στο διαμέρισμα άνοιξε την πόρτα. Αυτή η ενέργεια επέτρεψε στους αστυνομικούς να εισέλθουν άμεσα στο σπίτι και να παρέμβουν. Οι δυνάμεις της Αστυνομίας προχώρησαν στην ακινητοποίηση των δύο ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα, του 49χρονου άνδρα και της γυναίκας.

Με την είσοδο των αστυνομικών και την ακινητοποίηση του ζευγαριού, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο συναγερμός έληξε. Το περιστατικό είχε αίσιο τέλος, καθώς η γυναίκα απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν κατά την έρευνα εντοπίστηκε όπλο εντός του σπιτιού, παρά τις αρχικές αναφορές περί οπλισμένου άνδρα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr