Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για σεξουαλική επίθεση στη Νέα Υόρκη

Ο πρώην παραγωγός και μεγιστάνας του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, καταδικάστηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη σε κάθειρξη 15 ετών για σεξουαλική επίθεση. Η καταδίκη αφορά υπόθεση σε βάρος μιας πρώην βοηθού παραγωγής, της Μίριαμ Χάλεϊ, η οποία εκκρεμούσε στα δικαστήρια επί οκτώ χρόνια. Οι εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν είχαν ζητήσει την επιβολή 20ετούς κάθειρξης, ενώ η μέγιστη ποινή που θα μπορούσε να επιβληθεί ήταν τα 25 έτη.

Η νέα καταδίκη και η υπόθεση της Μίριαμ Χάλεϊ

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο οποίος είναι σήμερα 74 ετών και ιδρυτής των στούντιο Miramax, κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση στη Μίριαμ Χάλεϊ τον Ιούνιο του 2025. Η σημερινή καταδίκη των 15 ετών αποτελεί το αποτέλεσμα αυτής της ετυμηγορίας, η οποία αφορά ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το 2006.

Η υπόθεση της Μίριαμ Χάλεϊ ήταν μία από τις πολλές που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη, με τις εισαγγελικές αρχές να επιδιώκουν μια αυστηρότερη ποινή. Παρά το αίτημα για 20ετή κάθειρξη, το δικαστήριο επέβαλε ποινή 15 ετών, η οποία είναι μικρότερη από τη μέγιστη δυνατή ποινή των 25 ετών.

Προηγούμενες δικαστικές εξελίξεις και ακυρώσεις

Η σημερινή καταδίκη έρχεται μετά από μια σειρά δικαστικών εξελίξεων. Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν είχε αρχικά καταδικαστεί το 2020 σε κάθειρξη 23 ετών. Αυτή η προηγούμενη καταδίκη αφορούσε τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της βοηθού παραγωγής Μίριαμ Χάλεϊ το 2006, καθώς και τον βιασμό της ηθοποιού Τζέσικα Μαν το 2013.

Ωστόσο, το Εφετείο ακύρωσε την ετυμηγορία του 2020 το 2024, επικαλούμενο διαδικαστικούς λόγους. Μετά την ακύρωση, ακολούθησαν άλλες δύο δίκες. Τον Ιούνιο του 2025, ο Γουάινστιν κρίθηκε και πάλι ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση στη Μίριαμ Χάλεϊ, ενώ απαλλάχθηκε για μια παρόμοια υπόθεση σε βάρος του μανεκέν Κάγια Σοκόλα.

Σχετικά με την υπόθεση της Τζέσικα Μαν, οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Φέτος τον Μάιο, με τη σύμφωνη γνώμη της ηθοποιού, η εισαγγελία έβαλε στο αρχείο τη δίωξη για αυτή την υπόθεση.

Οι δηλώσεις του Γουάινστιν και της Χάλεϊ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν απευθύνθηκε στον δικαστή Κέρτις Φάρμπερ, παρακαλώντας για έλεος. Ο πρώην παραγωγός δήλωσε: «Δεν είμαι βίαιος άνθρωπος, δείξτε λίγο έλεος». Πρόσθεσε επίσης ότι «ζητά ειλικρινά συγγνώμη» από τους ανθρώπους στους οποίους «έκανε κακό».

Παρά τις δηλώσεις του, ο Γουάινστιν εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί. Υποστηρίζει ότι επρόκειτο για «συναινετικές σεξουαλικές επαφές». Από την πλευρά της, η Μίριαμ Χάλεϊ κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η ίδια «εκτίει ισόβια» λόγω του ψυχικού τραύματος που υπέστη από την επίθεση.

Η κατάσταση της υγείας του και οι συνολικές κατηγορίες

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο οποίος είναι γνωστός για την παραγωγή ταινιών όπως το «Pulp Fiction» και ο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Λόγω αυτών των προβλημάτων, χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινείται.

Εκτός από τις καταδίκες στη Νέα Υόρκη, ο Γουάινστιν έχει καταδικαστεί και στην Καλιφόρνια για βιασμό, όπου εκτίει ποινή 16 ετών κάθειρξης. Συνολικά, ο πρώην ισχυρός άνδρας του αμερικανικού κινηματογράφου έχει κατηγορηθεί για παρενόχληση, επίθεση ή βιασμό από περισσότερες από 80 γυναίκες.

Δεδομένης της ηλικίας του, των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και των πολυετών ποινών κάθειρξης που του έχουν επιβληθεί τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στην Καλιφόρνια, αναμένεται ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι το τέλος της ζωής του.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki