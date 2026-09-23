Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Ο διάλογος της νοσηλεύτριας με τη γιατρό και οι αμφιλεγόμενες πρακτικές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις πρακτικές και τις συμπεριφορές του ζευγαριού των γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι αποκαλύψεις αφορούν τόσο τον διάλογο που φέρεται να είχε μια νοσηλεύτρια με την 56χρονη γιατρό κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, όσο και τις αμφιλεγόμενες μεθόδους και τις υπέρογκες χρεώσεις που εφάρμοζαν οι κατηγορούμενοι.

Ο διάλογος της νοσηλεύτριας με τη γιατρό

Μια νέα μαρτυρία από εργαζόμενη νοσηλεύτρια του ιατρείου της οδού Καρνεάδου φέρνει στο προσκήνιο λεπτομέρειες από τις στιγμές πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η 53χρονη νοσηλεύτρια, ουκρανικής καταγωγής, η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο, βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο θεραπείας την ώρα που ο καλλιτέχνης έκανε πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με την ίδια, κάποια στιγμή είδε ένα τίναγμα στο δεξί χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και αμέσως εξέφρασε την ανησυχία της στη γιατρό, λέγοντας: «Δεν τον βλέπω καλά, να σταματήσουμε». Η απάντηση της 56χρονης γιατρού φέρεται να ήταν κατηγορηματική: «Δεν θα μου πεις εσύ! Εγώ είμαι η γιατρός, εγώ ξέρω».

Η εν λόγω γυναίκα είναι η πέμπτη εργαζόμενη του ιατρείου που μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί για κατάθεση, αλλά έχει δηλώσει ότι περιμένει κλήση από τις αρχές για να καταθέσει. Οι άλλες τέσσερις υπάλληλοι έχουν υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν παρούσα στο ιατρείο και μάλιστα έσπευσε να καθαρίσει, μαζί με άλλες τρεις, το δωμάτιο θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το περιστατικό.

Οι κλήσεις για τον απινιδωτή

Μετά τα alarm του μηχανήματος και την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης, περίπου στις 15:50, η 56χρονη γιατρός φώναξε τον σύζυγό της, τον 58χρονο γιατρό, ο οποίος βρισκόταν στο δικό του γραφείο. Μαζί προσπάθησαν να επαναφέρουν τον τραγουδιστή χρησιμοποιώντας έναν απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο.

Ωστόσο, φάνηκε ότι δεν γνώριζαν πώς να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Τότε πραγματοποίησαν δύο κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή, προκειμένου να ζητήσουν οδηγίες για τη χρήση του. Μάλιστα, το δεύτερο τηλεφώνημα έγινε σε ανοιχτή ακρόαση, ώστε να λάβουν καθοδήγηση για το πώς να κάνουν απινίδωση στον τραγουδιστή.

Αυτές οι κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή φέρεται να έγιναν πριν από το τελευταίο κρίσιμο τηλεφώνημα των γιατρών σε αναισθησιολόγο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα και τις γνώσεις τους.

Οι προσπάθειες πειθούς του τραγουδιστή

Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίσταζε να υποβληθεί στις προτεινόμενες θεραπείες. Σύμφωνα με μηνύματα που έχουν γίνει γνωστά, η 56χρονη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είχε επίσης ραντεβού με τον τραγουδιστή, προσπαθούσαν να τον πείσουν να υποβληθεί πρώτα σε πλασμαφαίρεση και στη συνέχεια σε υπνωτισμό την ίδια μέρα.

Ο τραγουδιστής δεν αισθανόταν καλά, καθώς είχε κάνει υδροθεραπεία στην κλινική του Κολωνακίου μόλις μία μέρα πριν. Παρά την αρχική του απροθυμία, οι δύο συνεργάτες κατάφεραν τελικά να τον φέρουν στην οδό Καρνεάδου. Εκεί, η γιατρός του χορήγησε μέθη και ξεκίνησε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Μάλιστα, η 56χρονη φέρεται να ήθελε να υποβάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην πλασμαφαίρεση την Τρίτη, την ίδια μέρα με την υδροθεραπεία του, δηλαδή μία μέρα πριν εκείνος πεθάνει.

Αμφιλεγόμενες πρακτικές και «σλόγκαν» των γιατρών

Οι κατηγορούμενοι γιατροί, που πλέον κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, φέρεται να χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα «σλόγκαν» για να προσελκύουν πελάτες στα ιατρεία τους στο κέντρο της Αθήνας. Η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός χρησιμοποιούσε φράσεις όπως «θα σε κάνω εγώ καινούργιο», «θα σε κάνω τούρμπο» και «θα στα καθαρίσω όλα», υποσχόμενη θεραπείες για σοβαρές ασθένειες.

Συγκλονιστικός είναι ο ισχυρισμός της γιατρού ότι είχε βρει τη θεραπεία στην άνοια, μια ασθένεια που μέχρι στιγμής δεν έχει θεραπεία παγκοσμίως. Από την πλευρά του, ο 58χρονος γιατρός, όταν είχε «κέφια» στο γραφείο, άνοιγε σαμπάνιες και κερνούσε τους πελάτες. Στον χώρο της οδού Καρνεάδου, μάλιστα, φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ακόμη και πρακτική με μέλισσες.

Υπέρογκα ποσά και παράνομα σκευάσματα

Οι τακτικές των γιατρών περιλάμβαναν θεραπείες χιλιάδων ευρώ, τη χορήγηση φαρμάκων και βιταμινών που θεωρούνται επιβαρυντικά για τον οργανισμό, καθώς και τη χρήση μηχανημάτων χωρίς άδειες. Οι πελάτες τους έφταναν πολλές φορές να τους δίνουν μέχρι και 60.000 ευρώ για θεραπείες όπως ο βιοσυντονισμός και η πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που έχει γίνει γνωστός, κάθε συνεδρία πλασμαφαίρεσης φέρεται να κόστιζε 6.000 ευρώ, ενώ προτείνονταν δύο συνεδρίες με διαφορά 48 ωρών. Άλλες υπηρεσίες περιλάμβαναν καθαρισμό εντέρου κόστους 1.500 ευρώ, ενδοφλέβιες βιταμίνες από 1.200 έως 1.500 ευρώ, καθώς και σκευάσματα και εξετάσεις που φέρεται να αποστέλλονταν στην Ελβετία, με κόστος από 600 έως 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Επιπλέον, μετά τις δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης, φέρεται να λαμβανόταν αίμα από τους πελάτες σε ειδικό σακουλάκι. Τα σακουλάκια αυτά τοποθετούνταν σε κουτί, είτε σε εσωτερικό χώρο είτε στο μπαλκόνι, με την προοπτική ότι θα αποστέλλονταν στην Ελβετία για εξετάσεις και την έκδοση αποτελεσμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos