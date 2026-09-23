Οι συνομιλίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα σε αδιέξοδο

Οι πολυετείς παρασκηνιακές επαφές ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών, το ζήτημα της κυριότητας, παραμένει άλυτη, με αποτέλεσμα οι συνομιλίες να έχουν ουσιαστικά παγώσει.

Η ελληνική θέση για την επανένωση

Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να οδηγεί στην πλήρη, οριστική και μόνιμη επανένωση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς όρους που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως αναγνώριση της βρετανικής ιδιοκτησίας.

Μια τέτοια επιλογή, σύμφωνα με την ελληνική θέση, θα δημιουργούσε την εντύπωση ότι το Βρετανικό Μουσείο διαθέτει νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας επί των έργων, κάτι που η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά. Η ελληνική διεκδίκηση βασίζεται στην άποψη ότι τα Γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μνημείου του Παρθενώνα.

Η στάση του Βρετανικού Μουσείου

Από την άλλη πλευρά, το Βρετανικό Μουσείο εμφανίζεται να αναζητά μια φόρμουλα που θα επιτρέπει την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη θέση του ότι αποτελούν μέρος της συλλογής του. Το βρετανικό ίδρυμα υποστηρίζει ότι τα Γλυπτά αποκτήθηκαν νόμιμα.

Το ζήτημα του «φιρμανιού»

Το Βρετανικό Μουσείο επικαλείται την ύπαρξη οθωμανικής άδειας, του λεγόμενου «φιρμανιού», που επέτρεψε στον λόρδο Έλγιν να αποσπάσει τμήματα του μνημείου στις αρχές του 19ου αιώνα. Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, αμφισβητεί διαχρονικά την ύπαρξη τέτοιου εγγράφου με τη μορφή επίσημου αυτοκρατορικού διατάγματος.

Η Αθήνα υποστηρίζει ότι δεν έχει παρουσιαστεί το αυθεντικό κείμενο που να τεκμηριώνει την παραχώρηση δικαιώματος αφαίρεσης των γλυπτών. Κατά την ελληνική άποψη, η απομάκρυνση των Γλυπτών από τον λόρδο Έλγιν έγινε υπό συνθήκες που δεν νομιμοποιούν τη μεταβίβαση κυριότητας.

Απόρριψη σύγκρισης με την Ταπισερί της Μπαγιέ

Ένα ακόμη σημείο τριβής στις συνομιλίες αποτέλεσε η αναφορά της διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου στην περίπτωση της Ταπισερί της Μπαγιέ. Το βρετανικό ίδρυμα φέρεται να χρησιμοποίησε το παράδειγμα της συμφωνίας με τη Γαλλία για προσωρινή μεταφορά του ιστορικού έργου ως μοντέλο πιθανής συνεργασίας.

Η ελληνική πλευρά απέρριψε τη σύγκριση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις. Η Ταπισερί της Μπαγιέ δεν αφορά αμφισβητούμενη ιδιοκτησία ούτε αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου μνημείου που έχει διαχωριστεί σε δύο χώρες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr