Αντίδραση της Αθήνας σε τουρκική ανάρτηση για την άλωση της Τριπολιτσάς

Ελληνικές διπλωματικές πηγές απάντησαν την Τετάρτη στην ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς. Η Αθήνα κατηγόρησε την Άγκυρα για «συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήρθε μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, η οποία αναφερόταν στην 205η επέτειο από το ιστορικό γεγονός.

Η τουρκική ανάρτηση και οι ισχυρισμοί της Άγκυρας

Με αφορμή την 205η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε ανάρτηση, στην οποία έκανε λόγο για «συστηματικές σφαγές» του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, αυτές οι σφαγές έλαβαν χώρα μεταξύ των ετών 1821 και 1830.

Η ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ ανέφερε επίσης ότι μια «σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης» συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωσης. Η εκστρατεία αυτή, όπως υποστηρίχθηκε, επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και εκπαιδευτικά ινστιτούτα έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Το τουρκικό υπουργείο αναφέρθηκε στο γεγονός ως «Σφαγή της Τριπολίτσας» και τίμησε «με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους αμάχους που δολοφονήθηκαν βάναυσα».

Η άμεση αντίδραση της Αθήνας

Απαντώντας στην τουρκική ανάρτηση, ελληνικές διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι «η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα». Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Αθήνα υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου. Επιπλέον, οι ελληνικές διπλωματικές πηγές δήλωσαν ότι οι εν λόγω ενέργειες δεν συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας.

Η ιστορική μνήμη ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής

Οι ελληνικές διπλωματικές πηγές ξεκαθάρισαν τη θέση της Αθήνας σχετικά με τη χρήση της Ιστορίας στις διεθνείς σχέσεις. Όπως ανέφεραν, «η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ελληνική άποψη ότι τα ιστορικά γεγονότα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση τρεχουσών πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι «η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Η θέση αυτή απορρίπτει την προσπάθεια αναθεώρησης ή διαστρέβλωσης των ιστορικών δεδομένων μέσω των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.

Η επιβίωση της Ιστορίας έναντι της προπαγάνδας

Κλείνοντας την απάντησή τους, οι ελληνικές διπλωματικές πηγές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, η Ιστορία «έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την πεποίθηση της ελληνικής πλευράς ότι τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα παραμένουν αναλλοίωτα, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες διαστρέβλωσης ή παραχάραξης που μπορεί να γίνουν. Η Αθήνα επιμένει στην ανάγκη σεβασμού της ιστορικής αλήθειας ως θεμέλιου για την ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ των κρατών.

Με πληροφορίες από: Topontiki