Χιλιάδες SMS με φύλλα πορείας σε εφέδρους: Τι αλλάζει με την «Ατζέντα 2030»

Χιλιάδες έφεδροι πολίτες έχουν λάβει τις τελευταίες ημέρες SMS με Ειδικά Φύλλα Πορείας (ΕΦΠ) μέσω του gov.gr, προκαλώντας έντονη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες δημοσιεύουν τα έγγραφα αυτά, ακόμη και με τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία. Ωστόσο, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν ότι η αποστολή των φύλλων πορείας δεν σχετίζεται με κάποια επικείμενη επιστράτευση ή πολεμική κινητοποίηση της χώρας.

Επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαδικασία αφορά την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των πολιτών που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη οργάνωση των σχετικών διαδικασιών.

Η αποστολή των μηνυμάτων, που περιλαμβάνει τόσο SMS όσο και e-mail, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ). Έχουν ήδη αποσταλεί περίπου 100.000 τέτοια μηνύματα, ενημερώνοντας τους εφέδρους για την κατάστασή τους.

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία

Οι παραλήπτες των ειδοποιήσεων καλούνται να επισκεφθούν την προσωπική τους θυρίδα στο gov.gr. Εκεί μπορούν να βρουν αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα, να λάβουν ενημερώσεις και προσκλήσεις, καθώς και άλλα επιστρατευτικά έγγραφα, όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο έφεδρος που λαμβάνει την ειδοποίηση έχει την υποχρέωση να ελέγξει το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην προσωπική του θυρίδα. Είναι σημαντικό να επαληθεύσει τα στοιχεία του και την επιστρατευτική του κατάσταση, ώστε να είναι πλήρως ενήμερος.

Υποχρεώσεις των εφέδρων

Παράλληλα με την ηλεκτρονική ενημέρωση, το Γενικό Επιτελείο Στρατού υπενθυμίζει στους εφέδρους τις υπάρχουσες υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, οφείλουν να ενημερώνουν τη Μονάδα Επιστράτευσης στην οποία ανήκουν σε περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνση διαμονής τους. Αυτή η ενημέρωση είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Για την πλήρη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης και τη λήψη των σχετικών πληροφοριών, απαιτείται η εγγραφή των εφέδρων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Η εγγραφή αυτή διασφαλίζει ότι οι ενημερώσεις θα φτάνουν στους δικαιούχους με τον πλέον άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Το ειδικό φύλλο πορείας και η σημασία του

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) δεν αποτελεί διαταγή άμεσης παρουσίασης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η φύση του είναι καθαρά ενημερωτική και οργανωτική. Το έγγραφο αυτό καθορίζει την επιστρατευτική κατάσταση του εφέδρου και, ανάλογα με την περίπτωση, προσδιορίζει τη μονάδα ή τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο έφεδρος εφόσον κληθεί να παρουσιαστεί στο μέλλον.

Η αποστολή των ΕΦΠ στοχεύει στην προετοιμασία και την οργάνωση του θεσμού της εφεδρείας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα και οι έφεδροι γνωρίζουν την ενδεχόμενη θέση τους σε περίπτωση ανάγκης.

Οι δύο τύποι ΕΦΠ: Πράσινο και Λευκό

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι Ειδικών Φύλλων Πορείας, το Πράσινο και το Λευκό, καθένας με τη δική του σημασία. Το Πράσινο ΕΦΠ υποδηλώνει ότι ο έφεδρος έχει ήδη μια συγκεκριμένη επιστρατευτική τοποθέτηση σε μονάδα. Κατά κανόνα, αυτή η τοποθέτηση αφορά καθήκοντα και ειδικότητα που συνδέονται άμεσα με τη στρατιωτική του εκπαίδευση και την προϋπηρεσία του.

Από την άλλη πλευρά, το Λευκό ΕΦΠ σημαίνει ότι ο έφεδρος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Δεν έχει ακόμη συγκεκριμένη τοποθέτηση, αλλά αναμένεται να τοποθετηθεί σε μονάδα στο μέλλον, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε ορισμένα από τα νέα έγγραφα που έχουν αποσταλεί, καταγράφονται και αλλαγές, όπως η μετάβαση από λευκό σε πράσινο ΕΦΠ ή και το αντίστροφο, αντικατοπτρίζοντας τις επικαιροποιήσεις στην επιστρατευτική κατάσταση των εφέδρων.

Με πληροφορίες από: Newsit