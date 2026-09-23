Συναγερμός στη Νίκαια: Άνδρας κρατά όμηρο τη σύζυγό του, δηλώνει οπλισμένος

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Νίκαια, έπειτα από ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένας άνδρας κρατά όμηρο τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους, αρνούμενος να την αφήσει να βγει. Ο δράστης δηλώνει ότι είναι οπλισμένος, προκαλώντας την άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση της αστυνομίας. Το περιστατικό εκτυλίσσεται στην οδό Σοφοκλέους 20, όπου ισχυρές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί.

Η κινητοποίηση των αρχών και ο ρόλος του διαπραγματευτή

Στο σημείο του περιστατικού, στην οδό Σοφοκλέους 20, έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περιλαμβάνοντας και ειδικό διαπραγματευτή. Ο διαπραγματευτής βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον δράστη και να τον πείσει να παραδοθεί στις αρχές, ώστε να τερματιστεί ειρηνικά η κατάσταση ομηρίας. Η επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να τηρούν στάση αναμονής και να αξιολογούν κάθε δεδομένο.

Η ειδοποίηση προς την αστυνομία έγινε από συγγενικό πρόσωπο του θύματος, γεγονός που οδήγησε στην ταχύτατη ανταπόκριση των δυνάμεων. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο του συμβάντος ήταν μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν την αρχική φάση του επεισοδίου.

Η πρώτη επαφή με την αστυνομία και η αντίδραση του δράστη

Κατά την άφιξη των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού. Η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη την παρουσία των αρχών, έκανε αμέσως νόημα στους αστυνομικούς, υποδεικνύοντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το νόημα αυτό ερμηνεύτηκε ως προειδοποίηση ότι ο άνδρας ενδέχεται να οπλοφορεί, εντείνοντας την προσοχή των δυνάμεων ασφαλείας.

Μόλις ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, αντέδρασε άμεσα τραβώντας τη γυναίκα στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Στη συνέχεια, φέρεται να άρχισε να φωνάζει με έντονο τρόπο ότι είναι οπλισμένος, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές υποψίες και καθιστώντας την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη. Ο άνδρας κρατά τη γυναίκα του με τη βία, εμποδίζοντάς την να αποχωρήσει από την οικία.

Το ιστορικό των εμπλεκομένων προσώπων

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο δράστης του περιστατικού είναι Ουκρανός υπηκοότητας. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι τόσο ο άνδρας που κρατά όμηρο τη σύζυγό του, όσο και η ίδια η γυναίκα, φέρεται να έχουν ιστορικό με προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτό το στοιχείο προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην πολυπλοκότητα της κατάστασης, καθώς οι αρχές καλούνται να διαχειριστούν ένα περιστατικό με πιθανές ψυχολογικές προεκτάσεις.

Η ύπαρξη αυτού του ιστορικού καθιστά τη διαχείριση του ενδοοικογενειακού επεισοδίου ακόμα πιο ευαίσθητη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον ειδικό διαπραγματευτή και τις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες εξελίξεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Μέτρα κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή

Λόγω της μεγάλης κινητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων και της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την επίλυση του περιστατικού, η Τροχαία έχει λάβει μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα.

Η κίνηση των οχημάτων προς την οδό Σοφοκλέους έχει διακοπεί πλήρως, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών που κινούνται στην περιοχή και να διευκολυνθεί απερίσπαστα το έργο των αρχών. Οι οδηγοί που κινούνται προς το συγκεκριμένο σημείο καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis