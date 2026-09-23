Τέσσερις τραυματισμοί του Παβλένκα, τέσσερις αναγκαστικές αλλαγές με τον Τσιφτσή

Τέσσερις σοβαροί τραυματισμοί έχουν πλήξει τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Γίρι Παβλένκα, μέσα σε αγώνες, με την εικόνα της αποχώρησής του από το γήπεδο να είναι δυστυχώς γνώριμη για τους «ασπρόμαυρους». Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο Αντώνης Τσιφτσής κλήθηκε να αναλάβει τη θέση του κάτω από απρόβλεπτες συνθήκες, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ετοιμότητα και δεχόμενος μόλις ένα γκολ συνολικά.

Οι διαδοχικοί τραυματισμοί του Παβλένκα

Μέσα σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους, ο Γίρι Παβλένκα έχει υποστεί τέσσερις διαφορετικούς σοβαρούς τραυματισμούς, όλοι εκ των οποίων συνέβησαν κατά τη διάρκεια αγώνων. Οι τραυματισμοί αυτοί αφορούν τον προσαγωγό, το γόνατο, τα πλευρά και, πιο πρόσφατα, τον ώμο. Ο τελευταίος τραυματισμός στον ώμο αναμένεται να τον οδηγήσει στο χειρουργείο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Παρά τη συχνότητα των σοβαρών αυτών περιστατικών, οι τραυματισμοί του Τσέχου τερματοφύλακα δεν συνδέονται με κάποιο χρόνιο πρόβλημα ή διαδοχικές υποτροπές, αλλά αφορούν διαφορετικά σημεία του σώματος. Και στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις, ο Παβλένκα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το παιχνίδι, αναγκάζοντας την ομάδα σε άμεση αλλαγή.

Η σταθερή παρουσία του Τσιφτσή

Η άλλη πλευρά αυτής της ιδιόμορφης ιστορίας αφορά τον Αντώνη Τσιφτσή. Και τις τέσσερις φορές που ο Παβλένκα αποχώρησε τραυματισμένος, ο Τσιφτσής ήταν ο τερματοφύλακας που σηκώθηκε από τον πάγκο για να τον αντικαταστήσει. Αυτό συνέβη χωρίς καμία προετοιμασία για να ξεκινήσει τον αγώνα και χωρίς να αναμένει ότι θα αγωνιστεί, απαιτώντας άμεση προσαρμογή στις ανάγκες του παιχνιδιού.

Παρά τις απροειδοποίητες εισόδους του, ο απολογισμός του Έλληνα τερματοφύλακα είναι ιδιαίτερα θετικός. Στις τέσσερις αναγκαστικές του συμμετοχές, ο Αντώνης Τσιφτσής δέχθηκε μόλις ένα γκολ, αποδεικνύοντας την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης.

Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ο Γίρι Παβλένκα αισθάνθηκε πρόβλημα στον προσαγωγό του. Παρότι κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να επιστρέψει για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τον μυϊκό τραυματισμό, ο οποίος τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο Αντώνης Τσιφτσής πέρασε στη θέση του στο 46ο λεπτό του αγώνα, όταν ο ΠΑΟΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 0-1. Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν δέχθηκε κανένα γκολ, συμβάλλοντας στην ανατροπή της κατάστασης από τους «ασπρόμαυρους» και στην τελική νίκη με σκορ 2-1.

Η σύγκρουση στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Δυόμισι μήνες αργότερα, ήρθε ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός για τον Παβλένκα, ο οποίος αυτή τη φορά δεν είχε καμία σχέση με μυϊκό πρόβλημα. Στις 21 Δεκεμβρίου 2025, σε αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, ο Κάρολ Σφιντέρσκι προσπάθησε να φτάσει σε μια μπάλα μέσα στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο Σφιντέρσκι συγκρούστηκε δυνατά με τον εξερχόμενο Παβλένκα, προκαλώντας τον τραυματισμό του Τσέχου τερματοφύλακα. Αυτή ήταν μία ακόμη περίπτωση όπου ο Παβλένκα δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα, με τον Τσιφτσή να καλείται για μία ακόμη φορά να καλύψει το κενό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta