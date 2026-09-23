Γερμανία: Έγγραφα από τα αρχεία του Μονάχου «καίνε» το άλλοθι του Χίτλερ για τον θάνατο της ανιψιάς του

Αποκαλυπτικά έγγραφα που ανακαλύφθηκαν στα αρχεία του Μονάχου καταρρίπτουν το άλλοθι του Αδόλφου Χίτλερ αναφορικά με τον θάνατο της ανιψιάς του, Γκέλι Ράουμπαλ, το 1931. Τα ευρήματα αυτά σπέρνουν αμφιβολίες για την ακριβή τοποθεσία του Χίτλερ τη στιγμή του θανάτου της ανιψιάς του, η οποία βρέθηκε νεκρή κάτω από ύποπτες συνθήκες μέσα στο διαμέρισμά του.

Τα νέα ευρήματα από τα αρχεία του Μονάχου

Ο συγγραφέας Χάραλντ Ζάντνερ, γνωστός για τα ιστορικά του έργα σχετικά με τον Γερμανό δικτάτορα, εντόπισε στα εθνικά και δημοτικά αρχεία του Μονάχου δύο αγγελτήρια θανάτου και μια ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αυτά τα έγγραφα ρίχνουν «σκιές» στην επίσημη εκδοχή των γεγονότων που επικρατούσε εκείνη την εποχή.

Ήδη από το 1931, ο Τύπος και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (NSDAP) είχαν αμφισβητήσει τη θεωρία της αυτοκτονίας της Γκέλι Ράουμπαλ. Η Γκέλι Ράουμπαλ ζούσε επί πολλά χρόνια στο σπίτι του θείου της στο Μόναχο και οι υποψίες για εμπλοκή του Χίτλερ στον θάνατό της είχαν εκφραστεί έντονα.

Το επίσημο άλλοθι του Χίτλερ και οι αμφιβολίες

Το άλλοθι του Αδόλφου Χίτλερ, όπως είχε παρουσιαστεί τότε, ήταν ότι είχε αναχωρήσει από το Μόναχο το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου 1931. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η ανιψιά του βρέθηκε νεκρή το πρωί της επόμενης ημέρας, στο πάτωμα του δωματίου της, από τον διαχειριστή του κτιρίου και υπηρέτη του ναζιστή ηγέτη.

Ωστόσο, τα τρία νέα έγγραφα που βρέθηκαν αναφέρουν μια διαφορετική χρονική στιγμή για την ανακάλυψη του πτώματος. Συγκεκριμένα, δηλώνουν ότι το πτώμα της Γκέλι Ράουμπαλ βρέθηκε στις 10:15 το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου.

Η νέα χρονολογική ανατροπή

Η ανακάλυψη του πτώματος στις 10:15 το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου 1931 είναι κρίσιμη, καθώς σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο θείος της Ράουμπαλ, Αδόλφος Χίτλερ, βρισκόταν ακόμη στο Μόναχο εκείνη την ώρα. Συγκεκριμένα, ο Χίτλερ συμμετείχε σε μια διαδήλωση του κόμματος μεταξύ 10:30 και 12:30 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Η αναχώρησή του για τη Νυρεμβέργη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου. Αυτό το νέο χρονοδιάγραμμα θέτει τον Χίτλερ στην πόλη του Μονάχου κατά την ώρα που βρέθηκε νεκρή η ανιψιά του, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το αρχικό του άλλοθι.

Η συγκάλυψη και η εικόνα του ηγέτη

Μια άλλη «ύποπτη» ένδειξη συγκάλυψης, σύμφωνα με τα ευρήματα, είναι το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ νεκροψία-νεκροτομή στο πτώμα της Γκέλι Ράουμπαλ. Το επίσημο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων βασίστηκε στην έκθεση της αστυνομίας, η οποία συντάχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή δέκα ημέρες μετά τον θάνατο της ανιψιάς του Χίτλερ.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Τόμας Βέμπερ, ο Χίτλερ επιδίωκε να εμφανίζεται ως «η ενσάρκωση όλων των αρετών και των αξιών». Η υποψία ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται στον θάνατο της ανιψιάς του θα αμαύρωνε σημαντικά αυτή την εικόνα, κάτι που πιθανώς εξηγεί την προσπάθεια για διατήρηση ενός συγκεκριμένου αφηγήματος.

Η πορεία προς την εξουσία

Την περίοδο εκείνη, ο ναζιστής ηγέτης βρισκόταν σε πορεία προς την εξουσία, την οποία απέκτησε τον Ιανουάριο του 1933. Ο διορισμός του ως καγκελάριου επέσπευσε το τέλος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και την ανάδυση του ολοκληρωτικού καθεστώτος.

Ο Χάραλντ Ζάντνερ σημείωσε πάντως ότι τα νέα έγγραφα, αν και ενισχύουν τις υποψίες για την εμπλοκή του Χίτλερ, δεν αποδεικνύουν μετά βεβαιότητας κάτι οριστικό.

Με πληροφορίες από: Reader