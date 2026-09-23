Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στην Καλαμάτα, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο δράστης φέρεται να έστησε καρτέρι στην παθούσα έξω από τον χώρο εργασίας της και την πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Μετά την επίθεση, ο 38χρονος επιχείρησε να διαφύγει, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Η επίθεση και το καρτέρι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 38χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα κοντά στον χώρο όπου εργαζόταν η νεαρή γυναίκα, έξω από ένα περίπτερο στο κέντρο της Καλαμάτας. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, τη στιγμή που η παθούσα στάθμευε το αυτοκίνητό της προκειμένου να μεταβεί στην εργασία της.

Πριν από την επίθεση, ο 38χρονος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την πρώην σύντροφό του και την είχε απειλήσει. Όταν η 25χρονη έφτασε στο σημείο, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο προς το μέρος της. Από τους πυροβολισμούς, η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε, ούτε υπήρξε τραυματισμός σε κανέναν διερχόμενο πολίτη που βρισκόταν στην περιοχή την ώρα του συμβάντος, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως θαύμα.

Η διαφυγή και η σύλληψη

Αμέσως μετά την απόπειρα επίθεσης, ο 38χρονος επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή από το σημείο του περιστατικού. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να διαφύγει, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, προσκρούοντας με το αυτοκίνητό του σε ένα άλλο όχημα. Μετά τη σύγκρουση, ο δράστης εγκατέλειψε το όχημά του και συνέχισε την προσπάθεια διαφυγής πεζός.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας κινητοποιήθηκαν άμεσα. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και επισταμένες αναζητήσεις, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας εντόπισαν τον 38χρονο. Ο συλληφθείς βρέθηκε να κρύβεται σε μια θαμνώδη περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ στην Καλαμάτα, και συνελήφθη.

Το όπλο και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της προανάκρισης και των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν το κυνηγετικό όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Το όπλο βρέθηκε σε οικία συγγενικού προσώπου του 38χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κυνηγετικό όπλο ανήκει νόμιμα στον 68χρονο πατέρα του συλληφθέντος. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη και ο πατέρας του 38χρονου, καθώς κατηγορείται για πλημμελή φύλαξη του όπλου και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επιπλέον, στα ψηφιακά μέσα του συλληφθέντος βρέθηκαν φωτογραφίες του θύματος, οι οποίες είχαν τραβηχτεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Προηγούμενο ιστορικό και προανάκριση

Από τις έως τώρα πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι ο 38χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές. Δεν υπήρχαν καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή άλλες υποθέσεις που να τον συνδέουν με την αστυνομία πριν από το συγκεκριμένο συμβάν.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Ο 38χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki, Enikos