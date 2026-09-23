Οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρεία αποκαλύπτουν «μαϊμού» θεραπείες

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων στις ιδιωτικές ιατρικές δομές. Ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη, ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει ήδη αρχίσει να ξετυλίγει ένα ευρύτερο πλέγμα παρατυπιών και «μαϊμού» θεραπειών.

Εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Κατόπιν αιτήματος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) έθεσε στο μικροσκόπιο συνολικά 118 δομές και παρόχους υπηρεσιών υγείας. Οι πρώτοι επιτόπιοι έλεγχοι ξεκίνησαν στις 21 Σεπτεμβρίου, με την ΕΑΔ να δραστηριοποιείται άμεσα μετά από έρευνα στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο X, οκτώ έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Επιπλέον, ελέγχονται 17 πάροχοι για τους οποίους έχουν υποβληθεί καταγγελίες στην ΕΑΔ, με τους τέσσερις από αυτούς να έχουν ήδη περάσει από το ελεγκτικό «κόσκινο».

Η υπόθεση Μαζωνάκη και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη στρέφει τις έρευνες και στον υπνοθεραπευτή που συνεργαζόταν με την 56χρονη γιατρό, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να συνεργαζόταν επί περίπου 15 χρόνια με τη συγκεκριμένη γιατρό και της είχε στείλει τη φωτογραφία του τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του.

Ερωτήματα δημιουργούνται τόσο για τον τρόπο με τον οποίο δήλωνε τη δραστηριότητά του στην εφορία όσο και για τα μηχανήματα που είχαν αγοραστεί και βρίσκονταν στα ιατρεία. Οι έρευνες εξετάζουν τις εταιρείες και τις αγορές των μηχανημάτων αυτών.

Οι δραστηριότητες του υπνοθεραπευτή

Σύμφωνα με το Live News, δεν υπάρχει στην εφορία Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για το επάγγελμα του υπνωτιστή ή για υπηρεσίες υπνωτισμού και υπνοθεραπείας. Ως αποτέλεσμα, ο κύριος ΚΑΔ του γραφείου του Νάσου Κομιανού αφορούσε υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών.

Παράλληλα, ο υπνοθεραπευτής διέθετε τρεις συμπληρωματικούς ΚΑΔ: υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία και υπηρεσίες διδασκαλίας εισηγήσεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Στην ιστοσελίδα του, ο ίδιος ανέφερε για την επαγγελματική του δραστηριότητα: «Είμαι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και πιστοποιημένος αναδρομέας θεραπευτής. Δίνω δυναμικό παρών για πάνω από δεκαπέντε χρόνια στην έρευνα και στην μελέτη της Αναδρομικής Θεραπείας».

Περιπτώσεις ιατρικών παρατράγουδων

Τα πρώτα ευρήματα που παραδόθηκαν για ενημέρωση στον υπουργό Υγείας αναφέρουν και άλλες περιπτώσεις παρατυπιών.

Συγκεκριμένα, βιοπαθολόγος φέρεται να ασκούσε καθήκοντα γιατρού, ενώ ανειδίκευτος γιατρός υποσχόταν αναγέννηση κυττάρων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr