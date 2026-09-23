Η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα προσφεύγει στον Άρειο Πάγο με βαριές καταγγελίες

Η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα, του θύματος της γυναικοκτονίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο, προσέφυγε την Τετάρτη (23/9) στην ανώτατη ηγεσία της Δικαιοσύνης. Η μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής κατέθεσε κατεπείγουσα αναφορά στον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκφράζοντας την οργή της για την πορεία της υπόθεσης.

Μέσω των νομικών της εκπροσώπων, η Δέσποινα Καλλέα, μητέρα της Κυριακής, καταγγέλλει μεθοδεύσεις, παρελκυστικές τακτικές και «δευτερογενή θυματοποίηση», με αφορμή τις συνεχείς αναβολές της δίκης για τη στυγερή δολοφονία που συνέβη έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Οι καταγγελίες της οικογένειας

Η οικογένεια του θύματος αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της, εξαπολύοντας βαριές κατηγορίες και θέτοντας προ των ευθυνών τους τους θεσμούς και την Πολιτεία. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η δίκη της υπόθεσης, όπως αναφέρεται, πάει από αναβολή σε αναβολή, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των συγγενών.

Στην αναφορά της, η μητέρα της Κυριακής Γρίβα αναδεικνύει τρία κομβικά ζητήματα που, όπως τονίζει, προκαλούν την κοινή γνώμη και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και την απόδοση δικαιοσύνης.

Ερωτήματα για τις αναβολές των δικών

Ένα από τα βασικά σημεία της καταγγελίας αφορά τις δικαστικές αναβολές που δίνονται με απλές βεβαιώσεις ιδιωτών γιατρών. Η πλευρά του θύματος εκφράζει την έντονη οργή της για αυτή την πρακτική, υπογραμμίζοντας ότι το άρθρο 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζει ρητά πως οποιοδήποτε κώλυμα υγείας αποδεικνύεται αποκλειστικά από δημόσια νοσοκομεία.

Η οικογένεια αναρωτιέται αν τελικά υπάρχουν «πολίτες δύο ταχυτήτων» στην ελληνική δικαιοσύνη, όπου ο νόμος κάμπτεται για χάρη του κατηγορουμένου, δημιουργώντας συνθήκες ανισονομίας και αμφισβητώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Αντιδράσεις για τα πρόστιμα στους αστυνομικούς

Η ανακοίνωση της οικογένειας χαρακτηρίζει ως απόλυτη κοροϊδία τα διοικητικά πρόστιμα των μόλις 300 ευρώ που επιβλήθηκαν στους αστυνομικούς. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί φέρονται να παρακολουθούσαν απαθείς τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα «στο κατώφλι της Πολιτείας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια ζητά την άμεση και αυστηρή απόδοση των ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, χωρίς καμία καθυστέρηση ή προσπάθεια συγκάλυψης, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη και λογοδοσία.

Προνομιακή μεταχείριση του κατηγορουμένου

Ένα τρίτο σοβαρό ζήτημα που θέτει η οικογένεια αφορά το φερόμενο προνομιακό καθεστώς που απολαμβάνει ο γυναικοκτόνος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος απολαμβάνει μια «ιδιότυπη προστασία» και προνομιακή διαβίωση, την ώρα που άλλοι κρατούμενοι με βαριά νοσήματα στοιβάζονται υπό άθλιες συνθήκες.

Η οικογένεια απαιτεί πλήρη διαφάνεια και ενδελεχή έλεγχο των ιατρικών γνωματεύσεων που, όπως υποστηρίζει, τον κρατούν μακριά από τις κανονικές πτέρυγες των φυλακών, ζητώντας ίση μεταχείριση για όλους τους κρατούμενους.

Έκκληση για ισονομία και δεσμευτικές οδηγίες

Οι δικηγόροι της μητέρας ξεκαθαρίζουν ότι η θεσμική αυτή παρέμβαση δεν γίνεται με διάθεση εκδίκησης, αλλά πηγάζει από την ανάγκη για ισονομία και την εφαρμογή του νόμου. Υπογραμμίζουν ότι «Η Κυριακή δεν δολοφονήθηκε σε ένα απόμερο σημείο, αλλά ζητώντας προστασία από εκείνους που είχαν καθήκον να την προστατεύσουν».

Ζητούν από τον Άρειο Πάγο να εκδώσει δεσμευτικές οδηγίες που θα βάζουν τέλος στα «παραθυράκια» του νόμου, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις. Το μήνυμα της οικογένειας καταλήγει τονίζοντας ότι η δικαίωση της Κυριακής αποτελεί χρέος απέναντι σε κάθε γυναίκα που αφέθηκε μόνη της στο «πάμε και όπου βγει».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr