Ειδικά φύλλα πορείας μέσω gov.gr: Τι σημαίνουν και γιατί αποστέλλονται μαζικά

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν λάβει τις τελευταίες ημέρες σχετική ειδοποίηση στο κινητό τους για Ειδικά Φύλλα Πορείας (ΕΦΠ) μέσω του gov.gr. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με το εάν καλούνται να παρουσιαστούν σε στρατιωτικές μονάδες, ωστόσο οι στρατιωτικές αρχές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για κήρυξη επιστράτευσης.

Τι είναι τα ειδικά φύλλα πορείας και γιατί αποστέλλονται

Οι στρατιωτικές αρχές είναι κατηγορηματικές απέναντι στις φήμες περί επιστράτευσης, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για επιστράτευση, δεν γίνεται πόλεμος». Ανώτατες στρατιωτικές πηγές απορρίπτουν τις φήμες ως παντελώς ανυπόστατες. Η αποστολή των ΕΦΠ δεν έχει καμία σχέση με κήρυξη επιστράτευσης.

Πίσω από τη μαζική αποστολή των ΕΦΠ βρίσκεται η διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασης. Αυτή η διαδικασία συνδέεται με τη συνολικότερη αναμόρφωση του θεσμού της εφεδρείας. Η μεγάλη έκταση της διαδικασίας, σε συνδυασμό με τον τρόπο διατύπωσης των ειδοποιήσεων, ήταν αρκετή για να προκαλέσει τις φήμες περί επιστράτευσης.

Η σημασία της επικαιροποίησης στοιχείων

Οι παραλήπτες των ΕΦΠ καλούνται ουσιαστικά να ελέγξουν εάν τα στοιχεία που διαθέτουν οι στρατιωτικές αρχές για εκείνους εξακολουθούν να είναι ακριβή. Εάν έχει αλλάξει, για παράδειγμα, ο τόπος κατοικίας τους ή έχει προκύψει κάποιο ζήτημα υγείας, η μεταβολή πρέπει να γνωστοποιηθεί. Σκοπός είναι να ενημερωθεί το ψηφιακό αρχείο της εφεδρείας.

Είναι κρίσιμο για όσους βλέπουν για πρώτη φορά την ειδοποίηση στο κινητό τους να γνωρίζουν ότι η παραλαβή ενός ΕΦΠ δεν ισοδυναμεί από μόνη της με εντολή να παρουσιαστούν άμεσα σε μονάδα. Η διαδικασία έχει πρωτίστως χαρακτήρα καταγραφής και επικαιροποίησης της εφεδρείας.

Πράσινα και λευκά ΕΦΠ: Τι σημαίνουν τα χρώματα

Μαζί με την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, οι έφεδροι πληροφορούνται πλέον σε ποια κατηγορία εντάσσονται μέσω του χρώματος που φέρει το ΕΦΠ. Αυτή η κατηγοριοποίηση βοηθά στην καλύτερη οργάνωση της εφεδρείας.

Στην περίπτωση του πράσινου φύλλου πορείας, ο κάτοχός του είναι άμεσα ενταγμένος στην εφεδρεία. Αντίθετα, το λευκό ΕΦΠ αντιστοιχεί σε πολίτη ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μπορεί να κληθεί εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη.

Η μετάβαση στην ψηφιακή ενημέρωση

Η προσπάθεια να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των εφέδρων δεν πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Αντίστοιχη διαδικασία είχε γίνει και το 2023, με μία ουσιώδη διαφορά. Τότε, τα Ειδικά Φύλλα Πορείας αποστέλλονταν ταχυδρομικά μέσω των ΕΛΤΑ.

Στην πράξη, το παλαιότερο σύστημα παρουσίασε προβλήματα, καθώς αλλαγές διεύθυνσης είχαν ως αποτέλεσμα αρκετά έγγραφα να μην φτάσουν ποτέ στους πολίτες για τους οποίους προορίζονταν. Τρία χρόνια αργότερα, το βάρος έχει μεταφερθεί στην ψηφιακή ενημέρωση. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, ο έφεδρος λαμβάνει μήνυμα από το gov.gr στο κινητό του, το οποίο περιλαμβάνει σύνδεσμο που τον παραπέμπει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας επιστρατεύουσας αρχής. Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με το σημερινό κύμα ειδοποιήσεων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr