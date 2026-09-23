Ιεράπετρα: Συνελήφθη 45χρονος για άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Ιεράπετρα Λασιθίου, μετά από καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα μέσα σε κατοικία της περιοχής, προκαλώντας τον άμεσο τραυματισμό της γυναίκας.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου και παραμένει για παρακολούθηση. Φέρει μώλωπες και κακώσεις στο πρόσωπο, το κεφάλι, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Το περιστατικό βίας

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το περιστατικό βίας σημειώθηκε ύστερα από έναν έντονο καβγά μεταξύ του ζευγαριού. Ο 45χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύντροφό του αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα ξύλινο αντικείμενο.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο άνδρας χρησιμοποίησε μια ξύλινη τάβλα, η οποία φέρεται να αποκόπηκε από κρεβάτι, συνεχίζοντας την επίθεση. Το ζευγάρι, υπήκοος Βουλγαρίας ο 45χρονος και κάτοικος Ρεθύμνου, και υπήκοος Ρωσίας η σύντροφός του, βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στην Ιεράπετρα. Ο καβγάς ξέσπασε μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η διαφυγή και η σύλληψη

Η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από την επίθεση, προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να βγει στον δρόμο, κατεβαίνοντας τις σκάλες. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 45χρονος φέρεται να την ακολούθησε.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας έφτασαν στο σημείο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, κοντά στην παιδική χαρά «Γιώργος Διαλεκτάκης». Εκεί προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου άνδρα.

Οι καταγγελίες του ανιψιού

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ήταν ο ανιψιός του 45χρονου, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση. Ο ανιψιός ανέφερε πως ο θείος του είχε έρθει στην Ιεράπετρα από το Ρέθυμνο μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν στο ίδιο σπίτι.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά βίας στο παρελθόν. Περιέγραψε επίσης ότι ο 45χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν ξεκίνησε ο καβγάς που οδήγησε στον ξυλοδαρμό.

Το κτίριο όπου συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, το συγκεκριμένο ακίνητο στο οποίο συνέβη το συμβάν, χρησιμοποιείται ως κατοικία από άστεγους και άνεργους ανθρώπους. Επιπλέον, το κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως προβληματικό λόγω της γενικότερης κατάστασής του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr