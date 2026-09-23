Ραγδαίες είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με νέες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο καλλιτέχνης φέρεται να είχε στείλει μήνυμα SMS στη γιατρό πριν μεταβεί στο Κολωνάκι για τις προγραμματισμένες θεραπείες. Το μήνυμα αυτό, καθώς και μια σειρά από άλλες επικοινωνίες, υποδεικνύουν έναν δισταγμό του τραγουδιστή.

Η επιθυμία για ανανέωση και η συνάντηση στο Ψυχικό

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με έναν γνωστό επιχειρηματία, τη συνεργάτιδά του και έναν υπνοθεραπευτή. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα σε πατάρι εστιατορίου στο Ψυχικό. Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την επιθυμία του να ανανεωθεί, ακόμη και με μετάβαση στο εξωτερικό, προκειμένου να είναι πλήρως έτοιμος για την επετειακή του συναυλία, η οποία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια της πορείας του στο τραγούδι.

Αφορμή για αυτή την επιθυμία ανανέωσης ήταν η επετειακή του συναυλία. Τότε, οι τρεις παρευρισκόμενοι, οι οποίοι φέρεται να γνώριζαν τη συγκεκριμένη γιατρό, πρότειναν στον Γιώργο Μαζωνάκη το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ίδιο ιατρείο και το 2021 για υδροθεραπεία.

Οι προγραμματισμένες θεραπείες και το μήνυμα

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Μαζωνάκης συμφώνησε να υποβληθεί σε δύο θεραπείες πλασμαφαίρεσης, καθώς και σε μία συνεδρία με τον υπνοθεραπευτή. Η συνεδρία με τον υπνοθεραπευτή είχε συμφωνηθεί να κοστίσει 200 ευρώ και ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης.

Ωστόσο, την Τρίτη, πριν ακόμη μεταβεί στο ιατρείο του Κολωνακίου για την πρώτη θεραπεία, η οποία τελικά ήταν υδροθεραπεία και όχι πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα SMS στη γιατρό. Στο μήνυμα αυτό, όπως αποκαλύφθηκε, έγραφε: «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 με 6.000 ευρώ;».

Ανταλλαγή μηνυμάτων μετά την υδροθεραπεία

Μετά την υδροθεραπεία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, φέρεται να υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Στα μηνύματα αυτά, η γιατρός έγραψε: «Δεν θέλει να έρθει για την πλασμαφαίρεση».

Ο υπνοθεραπευτής απάντησε στο μήνυμα της γιατρού λέγοντας: «Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ». Αυτή η επικοινωνία υπογραμμίζει τον δισταγμό του Γιώργου Μαζωνάκη ως προς τη συνέχιση των θεραπειών.

Σειρά μηνυμάτων που δείχνουν δισταγμό

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε εκπομπή του Mega, φέρεται να υπάρχουν και άλλα μηνύματα SMS που σχετίζονται με την υπόθεση. Αυτά τα μηνύματα, όπως επισημάνθηκε, δείχνουν ότι υπήρχε ένας γενικότερος δισταγμός από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη σχετικά με τις προτεινόμενες θεραπείες. Τα μηνύματα αυτά δεν είναι τα μοναδικά που αφορούν την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr