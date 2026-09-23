Η επανεκκίνηση του μετροπόντικα στην Κυψέλη σε αναμονή ελέγχων

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας συγκάλεσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με επίκεντρο το ζήτημα της ασφάλειας των κτιρίων της Κυψέλης. Τα κτίρια αυτά έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα του μετροπόντικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι της περιοχής, ανάστατοι από τις καταγραφείσες ζημιές, απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις και πλήρη πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά δεδομένα πριν από οποιαδήποτε σκέψη για επανεκκίνηση του μετροπόντικα.

Οι ζημιές και οι ανησυχίες στην Κυψέλη

Η περιοχή της Κυψέλης βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τις εργασίες για τη νέα γραμμή του μετρό. Καθιζήσεις και ρηγματώσεις έχουν καταγραφεί σε διάφορα κτίρια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Το πέρασμα του μετροπόντικα έχει συνδεθεί με αυτές τις ζημιές, και η ανάγκη για διασφάλιση της στατικής επάρκειας των κτιρίων είναι πλέον επιτακτική.

Οι πολίτες της Κυψέλης εκφράζουν την αγωνία τους και ζητούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση των ακινήτων τους. Η απαίτησή τους για πλήρη διαφάνεια και πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά στοιχεία αποτελεί βασικό τους αίτημα, καθώς η επανεκκίνηση του μετροπόντικα χωρίς αυτές τις διασφαλίσεις θεωρείται απαράδεκτη από την πλευρά τους.

Η έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, υπό την προεδρία του Χάρη Δούκα, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κτιρίων της Κυψέλης. Συζητήθηκαν εκτενώς οι καθιζήσεις και οι ρηγματώσεις που έχουν ήδη καταγραφεί, καθώς και οι πραγματογνωμοσύνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ένα ακόμα κεντρικό θέμα ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να επανεκκινήσει το δεύτερο TBM, δηλαδή ο μετροπόντικας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Ο δήμαρχος τόνισε την κρισιμότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες περιμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι γενικόλογες διαβεβαιώσεις.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έθεσε εξαρχής το ζήτημα της πλήρους ενημέρωσης για την κατάσταση των κτιρίων. «Έχουμε ζητήσει να έχουμε όλα τα δεδομένα από όλες τις πολυκατοικίες και στατικούς ελέγχους. Να σπάσουμε το αίσθημα της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Δούκας υπογράμμισε τη σημασία του έργου του Μετρό, δηλώνοντας: «Θέλουμε το Μετρό να γίνει, αναμφισβήτητα. Στηρίζουμε όμως και το αίτημα των κατοίκων για διαμαρτυρία, για απαντήσεις. Δεν θέλουμε ούτε ερωτηματικά ούτε γκρίζες ζώνες».

Παρεμβαίνοντας εκ νέου στη συζήτηση, ο δήμαρχος τόνισε ότι οι κάτοικοι αναμένουν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι την επανάληψη όσων είχαν ειπωθεί τους προηγούμενους μήνες, όπως τον Απρίλιο και τον Μάιο. «Ο κόσμος έχει μια αγωνία», σημείωσε, θέτοντας το ζήτημα του κατεπείγοντος. «Οι άνθρωποι μπορούν να κοιμηθούν στα σπίτια τους; Αυτά πρέπει να ειπωθούν. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα για τα κτίρια αυτά. Τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί είναι ελλιπή», τόνισε ο Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Οι ενέργειες της Ελληνικό Μετρό

Από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό, ο Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος παρενέβη στη συζήτηση, ενημερώνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι πραγματογνωμοσύνες αυτές αφορούν συγκεκριμένα κτίρια που βρίσκονται εντός των ζωνών επιρροής των εργασιών του μετρό. Οι αυτοψίες βρίσκονται σε εξέλιξη, και η εταιρεία αναμένει τις σχετικές εκθέσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί.

Ο κ. Παπαχλιμίντζος εξήγησε ότι οι εκθέσεις αυτές αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες ενέργειες της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει υποβάλει τη μεθοδολογία για την επανεκκίνηση του TBM. Η μεθοδολογία αυτή εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το επιστημονικό προσωπικό και τους συμβούλους της εταιρείας. Η Ελληνικό Μετρό έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει τα δεδομένα στον Δήμο της Αθήνας μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της μεθοδολογίας.

Οι απαιτήσεις των κατοίκων για διαφάνεια

Οι κάτοικοι της Κυψέλης παραμένουν ανήσυχοι και σταθεροί στις απαιτήσεις τους. Ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων τους και επιμένουν στην πλήρη πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά δεδομένα που αφορούν τις εργασίες του μετρό και τις επιπτώσεις τους. Η επανεκκίνηση του μετροπόντικα αποτελεί ένα σημείο κλειδί, και οι κάτοικοι έχουν καταστήσει σαφές ότι αυτή δεν θα πρέπει να γίνει πριν ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και πριν λάβουν τις διαβεβαιώσεις που ζητούν.

Η αγωνία τους είναι έκδηλη, και η ανάγκη για διαφάνεια και ουσιαστική ενημέρωση παραμένει η κυρίαρχη απαίτηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι πραγματογνωμοσύνες και η αξιολόγηση της μεθοδολογίας επανεκκίνησης του TBM θεωρούνται κρίσιμα βήματα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την εξασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων.

Με πληροφορίες από: Topontiki