Η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, Ιωάννα Κολλινιάτη, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία μέχρι στιγμής, αναφορικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κα Κολλινιάτη αναφέρθηκε εκτενώς στις επαφές του εντολέα της με τον γνωστό τραγουδιστή, καθώς και στη συζήτηση που έγινε για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Όπως δήλωσε, ο κ. Κομιανός έχει καταθέσει όλα τα στοιχεία στον ανακριτή, προσφεύγοντας μάλιστα αυτοβούλως.

Οι δηλώσεις της δικηγόρου και η δικογραφία

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η Ιωάννα Κολλινιάτη τόνισε ότι ο εντολέας της, Νάσος Κομιανός, δεν είχε κανέναν ρόλο στην πρόταση ή στην τελική απόφαση για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Η δικηγόρος υπογράμμισε ότι ο κ. Κομιανός, λόγω της ιδιότητάς του ως υπνοθεραπευτής, δεν θα μπορούσε να συστήσει ή να υποδείξει οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που γνώριζε για την υπόθεση έχουν ήδη κατατεθεί στον ανακριτή, καθώς ο ίδιος προσήλθε αυτοβούλως για να καταθέσει.

Επιπλέον, η κα Κολλινιάτη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ο κ. Κομιανός είχε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από την πλασμαφαίρεση ή ότι υπήρχε κάποια συμφωνία με τη γιατρό που ενεπλάκη στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ο υπνοθεραπευτής καλούνταν κατά περίπτωση σε ραντεβού που πραγματοποιούνταν στην περιοχή της Πατριάρχου Ιωακείμ.

Η πρώτη επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η πρώτη και μοναδική επαφή του Νάσου Κομιανού με τον Γιώργο Μαζωνάκη έλαβε χώρα τη Δευτέρα, λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό της Τετάρτης. Η συνάντηση αυτή οργανώθηκε μέσω μιας γυναίκας που ανήκει στον επαγγελματικό χώρο του υπνοθεραπευτή, όπως διευκρίνισε η δικηγόρος του.

Ο σκοπός της συνάντησης, σύμφωνα με την κα Κολλινιάτη, ήταν να εξετάσει ο κ. Κομιανός εάν θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω των δικών του υπηρεσιών ως υπνοθεραπευτής. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, δεν υπήρχε συμπληρωμένο κάποιο προηγούμενο ιστορικό του ασθενούς, με αποτέλεσμα ο υπνοθεραπευτής να μην είναι σε θέση να γνωρίζει το ιατρικό του υπόβαθρο.

Η συζήτηση για την ιατρική πράξη

Η συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών, όπως περιγράφηκε από τη δικηγόρο, οδήγησε στο όνομα της γιατρού. Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ανέφερε ότι είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν προσπάθειες «καθαρισμού» ή «αποτοξίνωσης». Από αυτή τη συζήτηση, οι δύο άνδρες κατέληξαν στην ιδέα να επικοινωνήσουν με τη συγκεκριμένη γιατρό.

Σύμφωνα με την κα Κολλινιάτη, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είπε: «Ας την πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν έχει κάτι άλλο να μου προτείνει». Η δικηγόρος διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει εάν η πρόταση για την πλασμαφαίρεση έγινε κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας ή αργότερα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προσωπική συνάντηση με τη γιατρό.

Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή στην πλασμαφαίρεση

Η Ιωάννα Κολλινιάτη επανέλαβε ότι ο εντολέας της δεν γνώριζε ούτε το είδος της συγκεκριμένης θεραπείας, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, ούτε την ύπαρξη των σχετικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για αυτήν. Τόνισε ξανά ότι ο κ. Κομιανός δεν είχε την ιδιότητα να προτείνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη, καθώς ο ρόλος του είναι διαφορετικός.

Η δικηγόρος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη του υπνοθεραπευτή στην απόφαση για την ιατρική πράξη, επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες του αφορούν τον τομέα της υπνοθεραπείας και όχι της ιατρικής. Η θέση της είναι ότι ο κ. Κομιανός δεν είχε καμία εμπλοκή στην επιλογή ή την εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης.

Κατηγορηματική διάψευση για επηρεασμό

Σχετικά με πληροφορίες και μηνύματα που φέρεται να υποδηλώνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ενδοιασμούς για την πλασμαφαίρεση και ότι υπήρξε παρέμβαση του κ. Κομιανού προκειμένου να μεταπειστεί, η κα Κολλινιάτη ήταν κατηγορηματική. Όταν ρωτήθηκε εάν ο πελάτης της επηρέασε τον Γιώργο Μαζωνάκη ή του πρότεινε να κάνει πλασμαφαίρεση, η απάντησή της ήταν «100% όχι».

Η δικηγόρος διαψεύδει με αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε κατηγορία περί προσπάθειας επηρεασμού του τραγουδιστή από τον υπνοθεραπευτή. Η θέση της είναι ότι ο κ. Κομιανός δεν είχε κανέναν ρόλο στην απόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη να προχωρήσει στην εν λόγω ιατρική πράξη, ούτε επιχείρησε να τον μεταπείσει για τους όποιους ενδοιασμούς μπορεί να είχε.

Με πληροφορίες από: News.gr