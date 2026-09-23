Πώς αντιμετωπίζονται οι πέτρες στα νεφρά με χρήση laser;

Η λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος, ευρύτερα γνωστή ως «πέτρες στα νεφρά», αποτελεί μία από τις πιο συχνές και ταυτόχρονα επίπονες παθήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, προκαλώντας συμπτώματα που κυμαίνονται από ήπια ενόχληση έως αιφνίδιο και οξύ πόνο. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και τις χειρουργικές τεχνικές έχουν μεταμορφώσει ριζικά την αντιμετώπιση της λιθίασης.

Η εξέλιξη στη θεραπευτική προσέγγιση

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Παίδαρο, Διευθυντή Ουρολόγο στο Metropolitan Hospital, η αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και των χειρουργικών τεχνικών έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο στη θεραπευτική προσέγγιση της λιθίασης. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η επώδυνη και απαιτητική αντιμετώπιση του παρελθόντος έχει πλέον δώσει τη θέση της σε σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.

Αυτές οι νέες μέθοδοι εγγυώνται αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τον ασθενή, ενώ παράλληλα συμβάλλουν σε ταχύτατη ανάρρωση. Η στροφή προς τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές σηματοδοτεί μια σημαντική βελτίωση στην ποιότητα περίθαλψης των ατόμων που πάσχουν από πέτρες στα νεφρά.

Πρόληψη και κλινική διάγνωση

Η πρόληψη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της υγείας του ουροποιητικού συστήματος. Αυτή επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της επαρκούς καθημερινής ενυδάτωσης, η οποία συμβάλλει στην αποβολή των αλάτων από τον οργανισμό. Επιπλέον, μια ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητη για την αποφυγή της δημιουργίας λίθων, καθώς οι καθημερινές συνήθειες αποτελούν το σημείο εκκίνησης για την πρόληψη της πάθησης.

Η κλινική διάγνωση της λιθίασης του ουροποιητικού είναι μια σύνθετη διαδικασία. Η πάθηση μπορεί να διαγνωστεί τυχαία κατά τη διάρκεια ενός προληπτικού ελέγχου ή μιας εξέτασης για κάποια άλλη ενόχληση, χωρίς να υπάρχουν συνοδά συμπτώματα. Ωστόσο, μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με έντονη συμπτωματολογία.

Συμπτώματα και η σημασία του ελέγχου

Τα έντονα συμπτώματα περιλαμβάνουν τον κολικό του νεφρού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αυξομειώσεις στην ένταση του πόνου, δηλαδή εντάσεις και υφέσεις. Άλλα πιθανά συμπτώματα είναι η ναυτία, ο εμετός και η αιματουρία. Σε περιπτώσεις όπου η λιθίαση συνοδεύεται από λοίμωξη, μπορεί να εμφανιστεί και πυρετός.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μια μεγάλη πέτρα στα νεφρά μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να προκαλεί συμπτώματα ή ενόχληση. Για τον λόγο αυτό, ο προληπτικός έλεγχος με υπερηχογράφημα θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός. Συνίσταται άμεση επίσκεψη σε ειδικό ουρολόγο, καθώς η σωστή και εξειδικευμένη διαγνωστική προσέγγιση οδηγεί στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής.

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές με λέιζερ

Σήμερα, η πλειονότητα των χειρουργείων για την αντιμετώπιση της λιθίασης είναι ενδοσκοπικά. Αυτό σημαίνει ότι η αφαίρεση της πέτρας πραγματοποιείται χωρίς καμία τομή, διαμέσου της φυσιολογικής οδού, δηλαδή μέσω της ουρήθρας. Η αξιοποίηση των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών λιθοτριψίας, με τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας λέιζερ (laser), επιτρέπει την αντιμετώπιση της λιθίασης με απόλυτη ακρίβεια.

Οι σύγχρονες αυτές μέθοδοι καθιστούν εφικτή την επέμβαση ακόμη και στο πιο δύσκολο σημείο του νεφρού, σε εύλογα σύντομο χρόνο. Έτσι, διασφαλίζεται ότι δεν προκαλούνται βλάβες στους γύρω ιστούς. Οι θεραπευτικές αυτές τεχνικές συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς και στην άμεση επιστροφή του στις καθημερινές του δραστηριότητες και την εργασία του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο ως περιπατητικός ασθενής.

Με πληροφορίες από: Topontiki